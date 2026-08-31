Allan em ação pelo Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Allan em ação pelo PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 31/08/2026 19:00





De acordo com a tabela das maiores transferências do país, do Transfermarkt, o Palmeiras aparece cinco vezes entre as 12 primeiras posições. Gabriel Jesus, Endrick, Estêvão, Vitor Reis e, agora, Allan figuram entre os atletas do clube envolvidos em negociações de maior valor.



Logo atrás do Alviverde, aparecem São Paulo, Santos e Flamengo. Cada uma das equipes possui dois jogadores entre as maiores vendas do futebol brasileiro. Por fim, o Internacional fecha a lista com um nome.

Allan foi anunciado oficialmente pelo Manchester City nesta segunda-feira (31) . O atleta assinou um contrato válido até 2031, em uma negociação do clube inglês com o Palmeiras por 40 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões). Com a venda, a equipe paulista colocou mais um de seus jogadores entre as transferências mais caras do futebol brasileiro.De acordo com a tabela das maiores transferências do país, do Transfermarkt, o Palmeiras aparece cinco vezes entre as 12 primeiras posições. Gabriel Jesus, Endrick, Estêvão, Vitor Reis e, agora, Allan figuram entre os atletas do clube envolvidos em negociações de maior valor.Logo atrás do Alviverde, aparecem São Paulo, Santos e Flamengo. Cada uma das equipes possui dois jogadores entre as maiores vendas do futebol brasileiro. Por fim, o Internacional fecha a lista com um nome.

A negociação de Allan também contribuiu para ampliar o valor arrecadado pelo Palmeiras com a saída de jogadores nos últimos anos. Desde a temporada 2022/23, o clube já ultrapassou R$ 2,1 bilhões em vendas de atletas.



Grande parte desse montante veio de jogadores formados nas categorias de base. Endrick, Vitor Reis e Estêvão estão entre os principais negócios realizados pelo Alviverde no período, com os três deixando o clube rumo ao futebol europeu.



Endrick foi vendido ao Real Madrid por 60 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões), enquanto Vitor Reis acabou negociado com o Manchester City por 37 milhões de euros (cerca de R$ 222 milhões). Estêvão, por sua vez, deixou o Palmeiras para defender o Chelsea em uma operação de 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 369 milhões).