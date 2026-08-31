Galvão Bueno em programa com Danilo GentiliLourival Ribeiro/SBT
Galvão Bueno admite possibilidade de narrar Copa de 2030
Lenda do jornalismo esportivo participou da cobertura de 14 edições do Mundial; em entrevista com Danilo Gentili, ele abordou sua carreira
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Dembélé recusa investidas sauditas e encaminha renovação com o PSG
Vencedor da Bola de Ouro, ele decidiu permanecer no atual bicampeão europeu e ampliará vínculo até 2030 após acordo salarial
Atual campeão, Arsenal bate o Aston Villa e segue com 100% no Inglês
Bruno Guimarães, recém-contratado pelos Gunners, entrou no segundo tempo e ajudou a equipe de Londres a manter resultado positivo
Torcedores do Fluminense questionam marcação de Ganso: 'De novo?'
Camisa 10 da equipe tricolor jogou 59 minutos no empate por 3 a 3 contra o Athletico Paranaense, em duelo válido pelo Brasileirão
Diretor do Vasco relembra negociação e cita 'vontade' de Bruno Duarte
O Cruz-Maltino anunciou o atacante nesta segunda-feira (31); ele estava no Estrela Vermelha e firmou contrato válido até dezembro de 2028
Djokovic desabafa após chorar e vomitar em derrota no US Open
Ex-número 1 do mundo, tenista sérvio afirmou que estava 'sofrendo muito a partir do quarto game em diante' na partida contra Mariano Navone
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