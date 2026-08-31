Galvão Bueno em programa com Danilo Gentili - Lourival Ribeiro/SBT

Galvão Bueno em programa com Danilo GentiliLourival Ribeiro/SBT

Publicado 31/08/2026 18:10

Rio - Lenda do jornalismo esportivo, Galvão Bueno, de 76 anos, pode não ter feito sua despedida nas Copas do Mundo em 2026. Em participação no programa do SBT "The Noite", com Danilo Gentili, o carioca afirmou que pode marcar presença na próxima edição do Mundial.

"É o seguinte: está todo mundo falando tanto disso que, se eu estiver inteiro, eu faço", afirmou o narrador, que neste ano viveu uma novidade ao cobrir a competição pelo SBT.

Galvão Bueno já esteve na cobertura de 14 Copas do Mundo e também de 11 Jogos Olímpicos. Ao analisar sua carreira, a lenda do jornalismo esportivo escolheu seus momentos favoritos.

"O Tetra, sem dúvida nenhuma, o primeiro campeonato do Ayrton (Senna) em 1988 e um momento especial foi a primeira medalha de ouro feminina do Brasil na história olímpica", contou.