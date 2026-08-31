Dembélé em ação pelo Paris Saint-Germain - Geoffroy Van der Hasselt / AFP

Dembélé em ação pelo Paris Saint-GermainGeoffroy Van der Hasselt / AFP

Publicado 31/08/2026 18:02





O vínculo vigente é válido até 2028, e o desejo do francês de permanecer no país natal já era conhecido. As conversas, porém, enfrentaram entraves salariais e chegaram a ficar paralisadas durante a Copa do Mundo, antes de serem retomadas nas últimas semanas.

França - Ousmane Dembélé chegou a um acordo para renovar contrato com o Paris Saint-Germain até 2030, segundo informações do jornal francês 'L'Équipe'. O atacante recusou investidas de clubes da Arábia Saudita e optou por seguir na equipe parisiense, atual bicampeã da Liga dos Campeões.O vínculo vigente é válido até 2028, e o desejo do francês de permanecer no país natal já era conhecido. As conversas, porém, enfrentaram entraves salariais e chegaram a ficar paralisadas durante a Copa do Mundo, antes de serem retomadas nas últimas semanas.

Vencedor da Bola de Ouro e peça importante para a seleção francesa no Mundial, ele ainda busca recuperar espaço neste início de temporada. Dembélé não completou nenhuma partida nos três compromissos oficiais disputados pelo PSG, além de ter recebido um "período de descanso"

No total, soma apenas 120 minutos em campo, com uma assistência registrada no período. Enquanto isso, o time parisiense volta a campo pelo Campeonato Francês no dia 4 de setembro, diante do Monaco.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Alexandre Borges.