Bukayo Saka celebra o gol da vitória do Arsenal - Divulgação / Arsenal

Bukayo Saka celebra o gol da vitória do ArsenalDivulgação / Arsenal

Publicado 31/08/2026 17:58

Rio - Atual campeão do Campeonato Inglês, o Arsenal voltou a vencer pela competição. Atuando em Birmingham, contra o Aston Villa, os Gunners levaram a melhor e venceram por 1 a 0. O resultado manteve a equipe de Arteta com 100% de aproveitamento na Premier League.

Novamente com Bruno Guimarães no banco de reservas, o Arsenal foi superior durante boa parte da partida, mas só conseguiu marcar no segundo tempo. O herói da partida foi Bukayo Saka.

Aos 13 minutos, o atacante, de 24 anos, colocou para o fundo das redes depois de concluir bela jogada coletiva do Arsenal que contou com a participação de Cristhian Mosquera, de Eberechi Eze e Riccardo Calafiori.

Bruno Guimarães entrou aos 25 minutos do segundo tempo na vaga de Martin Odegaard. O brasileiro ajudou na composição do meio-campo do Arsenal para que a vitória não fosse ameaçada pelo Aston Villa.

O Arsenal voltará aos gramados no próximo domingo (6) e terá pela frente outro adversário que está com 100% de aproveitamento na tabela. No Emirates, às 12h30 (de Brasília), os Gunners vão receber o Chelsea em clássico londrino. O Aston Villa jogará um dia antes contra o Hull City, às 13h30 (de Brasília).