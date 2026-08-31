Arthur Dias ao lado de Thiago SilvaReprodução / Instagram @dias_arthur

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João Alexandre Borges
Curitiba - O zagueiro Arthur Dias, do Athletico-PR, não escondeu a felicidade por ter encontrado Thiago Silva, do Fluminense. O Furacão e o Tricolor mediram forças no domingo (30), na Arena da Baixada, pelo Brasileirão, e o jogador de 19 anos aproveitou a oportunidade para tietar o ídolo.
Os dois trocaram camisas, e Arthur Dias publicou fotos do encontro com Thiago Silva no Instagram.
"O dia mais feliz da minha vida. Obrigado por tudo, ídolo. Somente agradecer a Deus por me proporcionar isso", escreveu Arthur Dias.

 
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Arthur Dias tem 19 anos e se profissionalizou no Athletico-PR. Ele foi titular no empate do Furacão com o Fluminense por 3 a 3, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Silva, por sua vez, ficou no banco de reservas e não foi acionado.