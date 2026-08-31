Arthur Dias ao lado de Thiago SilvaReprodução / Instagram @dias_arthur
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Ex-apoiador, de 44 anos, teve passagens vitoriosas por clubes como Corinthians e Grêmio, além de momento de pouco brilho na Colina
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