Arthur Dias ao lado de Thiago Silva - Reprodução / Instagram @dias_arthur

Arthur Dias ao lado de Thiago SilvaReprodução / Instagram @dias_arthur

Publicado 31/08/2026 16:10 | Atualizado 31/08/2026 17:14

Os dois trocaram camisas, e Arthur Dias publicou fotos do encontro com Thiago Silva no Instagram.

"O dia mais feliz da minha vida. Obrigado por tudo, ídolo. Somente agradecer a Deus por me proporcionar isso", escreveu Arthur Dias.





Arthur Dias tem 19 anos e se profissionalizou no Athletico-PR. Ele foi titular no empate do Furacão com o Fluminense por 3 a 3, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Silva, por sua vez, ficou no banco de reservas e não foi acionado.