André Rizek destacou a temporada de Samuel Lino - Reprodução/SporTV

André Rizek destacou a temporada de Samuel LinoReprodução/SporTV

Publicado 31/08/2026 16:05

Rio - O jornalista André Rizek elogiou o momento de Samuel Lino no Flamengo, após a vitória do Rubro-Negro por 3 a 0 sobre o Botafogo , em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (30). Ele avaliou que, caso mantenha a fase positiva, o atacante em breve retornará para a seleção brasileira.

"Quando o Ancelotti convocou o Samuel Lino, ele tinha dois jogos pelo Flamengo e eu achei nada a ver (...) Hoje, diante do que é a temporada do Samuel Lino, do que é o momento, sobretudo, dele com o Léo Jardim, eu acho bem plausível que ele esteja fortíssimo no radar pro mês que vem (convocação do Carlo Ancelotti).", disse o comentarista, durante programa no 'SporTV'.

Após a atuação no clássico com o Botafogo, Samuel Lino alcançou a marca de 11 gols e de dez assistências em 41 partidas nesta temporada. A convocação da seleção brasileira está marcada para o dia 8 de setembro.



Os confrontos do Brasil nesta Data Fifa serão: a Austrália, duas vezes, nos dias 25 e 29 de setembro; depois a Índia, no dia 3 de outubro. Ainda há a possibilidade de jogar contra a seleção de Bangladesh, no dia 6 do mesmo mês.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges