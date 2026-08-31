André Rizek destacou a temporada de Samuel LinoReprodução/SporTV

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João André Pombo
Rio - O jornalista André Rizek elogiou o momento de Samuel Lino no Flamengo, após a vitória do Rubro-Negro por 3 a 0 sobre o Botafogo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (30). Ele avaliou que, caso mantenha a fase positiva, o atacante em breve retornará para a seleção brasileira.
"Quando o Ancelotti convocou o Samuel Lino, ele tinha dois jogos pelo Flamengo e eu achei nada a ver (...) Hoje, diante do que é a temporada do Samuel Lino, do que é o momento, sobretudo, dele com o Léo Jardim, eu acho bem plausível que ele esteja fortíssimo no radar pro mês que vem (convocação do Carlo Ancelotti).", disse o comentarista, durante programa no 'SporTV'.
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Após a atuação no clássico com o Botafogo, Samuel Lino alcançou a marca de 11 gols e de dez assistências em 41 partidas nesta temporada. A convocação da seleção brasileira está marcada para o dia 8 de setembro.
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Os confrontos do Brasil nesta Data Fifa serão: a Austrália, duas vezes, nos dias 25 e 29 de setembro; depois a Índia, no dia 3 de outubro. Ainda há a possibilidade de jogar contra a seleção de Bangladesh, no dia 6 do mesmo mês.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges