André Rizek destacou a temporada de Samuel LinoReprodução/SporTV
André Rizek projeta Samuel Lino na seleção brasileira: 'No radar'
O jornalista elogiou o atacante do Flamengo; camisa 16 marcou dois gols no clássico com o Botafogo, no domingo (30), pelo Brasileirão
André Rizek projeta Samuel Lino na seleção brasileira: 'No radar'
O jornalista elogiou o atacante do Flamengo; camisa 16 marcou dois gols no clássico com o Botafogo, no domingo (30), pelo Brasileirão
Flamengo aumenta chances de título com rodada favorável do Brasileiro
Vitória no clássico com o Botafogo e tropeço do Palmeiras faz o Rubro-Negro reduzir para quatro pontos a distância para o líder
Botafogo avalia mercado e não garante Bellão contra o Palmeiras
Técnico interino comandou o Glorioso nos últimos três jogos, mas diretoria ainda não abriu conversas oficiais com nenhum treinador
Santos anuncia a contratação de Arthur, antigo sonho do Fluminense
Jogador, de 30 anos, defendeu o Grêmio na primeira parte do Brasileiro e fez 10 jogos; ele rescindiu recentemente com a Juventus
Argentinos Juniors recusa proposta do Vasco por Alan Lescano
Clube deseja uma forma de pagamento que lhe dê mais garantias, além de metas mais fáceis de serem atingidas; meia deixou saída em aberto
Vasco retoma negociação por zagueiro após recusa de Diego Carlos
Gabriel Pereira, do Copenhagen, volta a ser prioridade, mas clubes divergem sobre os moldes de uma possível transferência
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.