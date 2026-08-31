Arthur é o novo reforço do Santos - Divulgação / Santos

Arthur é o novo reforço do SantosDivulgação / Santos

Publicado 31/08/2026 15:22

Rio - O Santos anunciou na tarde desta segunda-feira (31) a contratação de Arthur, de 30 anos. Revelado pelo Grêmio, o veterano rescindiu contrato recentemente com a Juventus, e assinou com o clube paulista até o fim da temporada.

"Arthur é do Peixão! Com experiência internacional, títulos importantes e história com a Seleção Brasileira, o volante de 30 anos chega para reforçar o meio de campo santista, com contrato até o final de 2026", disse no anuncio feito pelas redes sociais.

O meia defendeu o Grêmio no primeiro semestre, mas acabou não tendo seu contrato renovado. O Fluminense fez uma sondagem por Arthur, mas as conversas não evoluíram. O jogador, de 30 anos, entrou em campo em apenas dez jogos do Brasileiro pelo clube gaúcho, e pode com isso defender outra equipe na competição.

Arthur foi revelado pelo próprio Grêmio, sendo destaque da equipe campeã da Libertadores em 2017. Um ano depois se transferiu para o Barcelona e no futebol europeu não conseguiu desenvolver o futebol esperado.