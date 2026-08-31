Arthur é o novo reforço do SantosDivulgação / Santos
Santos anuncia a contratação de Arthur, antigo sonho do Fluminense
Jogador, de 30 anos, defendeu o Grêmio na primeira parte do Brasileiro e fez 10 jogos; ele rescindiu recentemente com a Juventus
Santos anuncia a contratação de Arthur, antigo sonho do Fluminense
Jogador, de 30 anos, defendeu o Grêmio na primeira parte do Brasileiro e fez 10 jogos; ele rescindiu recentemente com a Juventus
Argentinos Juniors recusa proposta do Vasco por Alan Lescano
Clube deseja uma forma de pagamento que lhe dê mais garantias, além de metas mais fáceis de serem atingidas; meia deixou saída em aberto
Vasco retoma negociação por zagueiro após recusa de Diego Carlos
Gabriel Pereira, do Copenhagen, volta a ser prioridade, mas clubes divergem sobre os moldes de uma possível transferência
Há 57 anos, Pelé classicava a Seleção para a Copa do Mundo de 1970
Brasil venceu o Paraguai pelo placar de 1 a 0 em jogo também marcado por recorde de público; o camisa 10 balançou a rede na primeira etapa
Corinthians condena ataque a garoto por camisa de Neymar
Em nota, clube paulista afirmou que 'limites não podem ser ultrapassados'; caso aconteceu após clássico entre a equipe e o Santos
Jornal francês destaca Filipe Luís no Monaco: ‘Início dos sonhos’
Técnico brasileiro recebeu elogios depois da vitória por 2 a 0 sobre o Olympique de Marseille, pela segunda rodada da Ligue 1
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.