Gabriel Jesus em treinamento - Joilson Marconne / CBF

Gabriel Jesus em treinamentoJoilson Marconne / CBF

Publicado 31/08/2026 14:14

Rio - Reforço do Barcelona para a temporada, o atacante Gabriel Jesus, de 29 anos, chegou à Espanha para assinar contrato com o novo clube e se anunciado. O jogador destacou o seu desejo de construir uma história na Catalunha e destacou seu bom condicionamento físico.

Gabriel Jesus afirmou que está com "joelho perfeito", depois de ter ficado praticamente o ano de 2025 sem atuar. Ele se lesionou em janeiro do ano passado em um clássico entre Arsenal e Manchester United. Com um rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, o brasileiro ficou dez meses sem jogar.

Fora do futebol brasileiro desde 2017, quando trocou o Palmeiras pelo Manchester City, Gabriel Jesus irá viver sua primeira experiência longe da Inglaterra. Ele defendeu o Arsenal nas última quatro temporadas.

A operação será no valor de 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) e Gabriel Jesus irá assinar contrato até junho de 2028. O atacante foi titular da seleção brasileira na Copa de 2018 e fez parte do grupo no Mundial de 2022.