Barcola é o novo reforço do Liverpool - Divulgação / Liverpool

Barcola é o novo reforço do LiverpoolDivulgação / Liverpool

Publicado 31/08/2026 12:57

O francês Barcola é a principal novidade do Liverpool nesta segunda-feira (31). O ex-jogador do Paris Saint-Germain foi anunciado de forma oficial pelo time vermelho, que desembolsou cerca de 120 milhões de libras (aproximadamente R$ 839 milhões) para contar com atacante.

Aos 23 anos, Bradley Barcola desembarca no futebol da Inglaterra com status de astro. Ele despontou para o cenário do futebol internacional com a camisa do Lyon e disputou as últimas três temporadas pelo PSG, atual bicampeão da Champions League.

Antigo desejo do Liverpool, Barcola assinou um contrato de cinco temporadas. Ele vinha sendo pretendido por outras equipes, mas manteve firme o seu desejo de defender o clube de Anfield. "Demorou muito tempo, mas estou muito feliz hoje por poder jogar pelo Liverpool. E tudo o que eu quero é estar em campo e poder jogar", disse o atleta ao canal oficial do clube.

Em seu primeiro contato com o novo torcedor, o jogador francês chegou fazendo um discurso ambicioso e relacionou a sua passagem com a conquistas de títulos. "Espero conseguir coisas muito grandes. Primeiro de tudo, vencer a Premier League - é um dos meus maiores sonhos", completou.

Nos seus três anos de PSG, Barcola entrou em campo em 152 oportunidades, balançou as redes 39 vezes e contribuiu com 35 assistências. Ele foi ainda foi homenageado pelo clube parisiense, que exaltou a sua passagem nestas três temporadas.

"Chegando a Paris com apenas 20 anos, ele cresceu e teve um progresso significativo, conquistando 13 troféus e contribuindo para escrever um dos capítulos mais belos da história do Paris Saint-Germain", diz parte do texto.

Nesta janela de transferências, a diretoria do Liverpool foi ao mercado e acertou a contratação do zagueiro francês Jeremy Jacquet, o meia-atacante espanhol Victor Muñoz e ainda o defensor uruguaio Ronald Araújo.