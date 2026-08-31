Barcola é o novo reforço do LiverpoolDivulgação / Liverpool
Liverpool oficializa contratação de Barcola, ex-PSG
Atacante francês mostrou estar ansioso para fazer sua estreia com a camisa dos Reds: 'Espero conseguir coisas muito grandes'
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