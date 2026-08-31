Allan assinou contrato com o Manchester City até o meio de 2031Divulgação
Manchester City anuncia a contratação de Allan, ex-Palmeiras
Quinto reforço do time inglês, atacante de 22 anos deixa o Alviverde, que consegue mais uma grande venda depois de Endrick e Estêvão
Manchester City anuncia a contratação de Allan, ex-Palmeiras
Quinto reforço do time inglês, atacante de 22 anos deixa o Alviverde, que consegue mais uma grande venda depois de Endrick e Estêvão
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