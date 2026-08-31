Luizão garantiu ser contra 'qualquer forma de agressão às mulheres'Reprodução
O episódio é investigado pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como violência doméstica, violência psicológica, lesão corporal, ameaça e injúria.
O ex-jogador se manifestou em publicação nas redes sociais e garantiu ser contra “qualquer forma de agressão às mulheres”. Ele também escreveu que “a investigação esclarecerá quem é, de fato, a vítima na situação”.
Ao longo da carreira, Luizão defendeu vários clubes do país: Guarani, Paraná, Palmeiras, Vasco, Corinthians, Grêmio, Botafogo, São Paulo, Santos, Flamengo, São Caetano e Americana. Ele esteve com a seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 2002, sob o comando de Felipão.
A nota oficial de Luizão
A investigação esclarecerá quem é, de fato, a vítima nessa situação.
O que aconteceu foi que cheguei ao meu limite diante das agressões que venho sofrendo. Desta vez, decidi tomar as providências cabíveis.
Eu havia dito que comunicaria os fatos às autoridades e assim o fiz: já registrei um Boletim de Ocorrência e realizei exame de corpo de delito.
Neste momento, prefiro não expor outros detalhes. Confio que as provas e a investigação irão esclarecer o que realmente aconteceu.
Repudio qualquer forma de agressão contra as mulheres e confio na Justiça.”
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