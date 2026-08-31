Luizão garantiu ser contra 'qualquer forma de agressão às mulheres' - Reprodução

Luizão garantiu ser contra 'qualquer forma de agressão às mulheres'Reprodução

Publicado 31/08/2026 10:00





O episódio é investigado pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como violência doméstica, violência psicológica, lesão corporal, ameaça e injúria.



O ex-jogador se manifestou em publicação nas redes sociais e garantiu ser contra “qualquer forma de agressão às mulheres”. Ele também escreveu que “a investigação esclarecerá quem é, de fato, a vítima na situação”.



Ao longo da carreira, Luizão defendeu vários clubes do país: Guarani, Paraná, Palmeiras, Ex-atacante da seleção brasileira, Luiz Carlos Bombonato Goulart, conhecido como Luizão, foi acusado de agredir a namorada depois de uma discussão por ciúmes, no último domingo (30). O caso aconteceu em Maresias, no litoral norte de São Paulo.O episódio é investigado pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como violência doméstica, violência psicológica, lesão corporal, ameaça e injúria.O ex-jogador se manifestou em publicação nas redes sociais e garantiu ser contra “qualquer forma de agressão às mulheres”. Ele também escreveu que “a investigação esclarecerá quem é, de fato, a vítima na situação”.Ao longo da carreira, Luizão defendeu vários clubes do país: Guarani, Paraná, Palmeiras, Vasco , Corinthians, Grêmio, Botafogo , São Paulo, Santos, Flamengo , São Caetano e Americana. Ele esteve com a seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 2002, sob o comando de Felipão.

A nota oficial de Luizão

“Diante das notícias veiculadas a meu respeito, venho me manifestar.



A investigação esclarecerá quem é, de fato, a vítima nessa situação.



O que aconteceu foi que cheguei ao meu limite diante das agressões que venho sofrendo. Desta vez, decidi tomar as providências cabíveis.



Eu havia dito que comunicaria os fatos às autoridades e assim o fiz: já registrei um Boletim de Ocorrência e realizei exame de corpo de delito.



Neste momento, prefiro não expor outros detalhes. Confio que as provas e a investigação irão esclarecer o que realmente aconteceu.



Repudio qualquer forma de agressão contra as mulheres e confio na Justiça.”