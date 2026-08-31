Neymar em ação no duelo com o Corinthians, na Neo Química ArenaRaul Baretta / Santos FC
“Muito feliz pela vitória, foi um ótimo jogo. Clássico é sempre importante vencer. Não é fácil jogar doente, é horrível, mas é isso aí. Tudo pelo Santos”, disse o meia-atacante, em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.
O craque teve participação importante no lance que originou o único gol do confronto. Ele carimbou a trave em cobrança de falta e, no rebote, Oliva mandou para dentro.
Com o resultado, o Santos chegou a 29 pontos, na 14ª posição. Agora, o foco é a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. A bola vai rolar na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Peixe precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar, já que perdeu a ida por 3 a 0. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.
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