Neymar em ação no duelo com o Corinthians, na Neo Química Arena - Raul Baretta / Santos FC

Neymar em ação no duelo com o Corinthians, na Neo Química ArenaRaul Baretta / Santos FC

Publicado 31/08/2026 08:56

O craque teve participação importante no lance que originou o único gol do confronto. Ele carimbou a trave em cobrança de falta e, no rebote, Oliva mandou para dentro.Com o resultado, o Santos chegou a 29 pontos, na 14ª posição. Agora, o foco é a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. A bola vai rolar na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Peixe precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar, já que perdeu a ida por 3 a 0. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.