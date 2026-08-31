Charles Gracie e Carla Gracie foram anunciados como embaixadores oficiais do Turris Invitational, evento que acontece em novembro - (Foto: Reprodução)

Charles Gracie e Carla Gracie foram anunciados como embaixadores oficiais do Turris Invitational, evento que acontece em novembro(Foto: Reprodução)

Publicado 31/08/2026 07:00 | Atualizado 31/08/2026 09:38

O Turris Invitational terá uma forte presença da Família Gracie em sua primeira edição, marcada para o dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro. Idealizado pelo advogado Eduardo Turris, o evento contará até o momento com 15 integrantes do tradicional clã confirmados, reforçando a proposta de celebrar diferentes gerações do Jiu-Jitsu.

Entre os principais destaques estão Carla Gracie e Charles Gracie, escolhidos como embaixadores do Turris Invitational. A participação da família também terá um significado especial pela homenagem que será prestada a Márcio “Macarrão” Stambowsky, falecido em abril deste ano e que foi marido de Carla.

Filha de Robson Gracie, Carla representa uma das linhagens mais tradicionais da arte suave e terá um papel de destaque na primeira edição do evento. Além da trajetória construída dentro do Jiu-Jitsu, sua história está diretamente ligada a Márcio “Macarrão” Stambowsky, um dos grandes nomes formados por Rolls Gracie e referência entre os guardeiros de sua geração.

O casal teve dois filhos, Neiman e Debora Gracie, que também estão entre os integrantes da família confirmados no Turris Invitational. A homenagem a Macarrão acrescenta um componente ainda mais especial à participação de Carla, que estará presente em um dia dedicada também à preservação da memória de um dos personagens marcantes da história da arte suave.

Ao lado de Carla, Charles Gracie será outro embaixador do Turris Invitational. Filho de Robson Gracie e neto de Carlos Gracie, Charles construiu uma trajetória dedicada ao ensino e à expansão do Jiu-Jitsu, levando a arte suave do Rio de Janeiro para outros territórios, como Salvador, na Bahia, e para os Estados Unidos.

Atualmente radicado nos Estados Unidos, ele mantém diversas academias espalhadas pelo país, dando continuidade ao trabalho de disseminação do Jiu-Jitsu e à formação de novos praticantes. A estrutura da Charles Gracie Jiu-Jitsu oferece aulas para diferentes públicos e mantém como pilares não apenas a defesa pessoal, mas também valores como confiança, respeito e bem-estar.

A presença da Família Gracie, porém, não ficará restrita aos dois embaixadores. Também estão confirmados Cristian Gracie, Debora Gracie, Hanna Gracie, Kenia Gracie, Mauricio Gomes, Neiman Gracie, Riury Gracie, Robson Gracie Junior, Reyson Gracie, Rodrigo Gracie, Tatiana Gracie, Victoria Gracie e Clara Gracie. A reunião de tantos representantes do clã reforça a dimensão da homenagem preparada pelo Turris Invitational, que busca reconhecer a contribuição da família para o desenvolvimento e a expansão do Jiu-Jitsu no Brasil e no mundo.

Com Carla e Charles na condição de embaixadores e uma extensa lista de familiares confirmados, o Turris Invitational ganha um elo direto com diferentes capítulos da história do Jiu-Jitsu. A presença de Carla também estabelece uma conexão afetiva com a homenagem a Macarrão, enquanto Charles representa a continuidade de uma linhagem que hoje possui forte presença internacional. No dia 14 de novembro, tradição, memória e novas gerações estarão reunidas na Upper Arena para uma edição que, segundo a organização, ainda terá novidades e mais confirmações da Família Gracie até a realização do evento.