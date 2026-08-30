GM Álvaro Barreto é um dos grandes nomes do Jiu-Jitsu brasileiro - (Foto: Reprodução)

GM Álvaro Barreto é um dos grandes nomes do Jiu-Jitsu brasileiro (Foto: Reprodução)

Publicado 30/08/2026 09:00 | Atualizado 30/08/2026 18:14

O Jiu-Jitsu brasileiro perdeu nesta sexta-feira (28) um de seus grandes personagens. Morreu, aos 84 anos, o Grande Mestre Álvaro Barreto, faixa vermelha 9º grau e um dos nomes fundamentais na construção e na transmissão da arte suave brasileira. Discípulo direto de Hélio Gracie, Álvaro deixa um legado de mais de seis décadas dedicadas ao Jiu-Jitsu, marcado pela formação de professores, pela organização do esporte e pela preservação dos ensinamentos de uma das primeiras gerações do Jiu-Jitsu brasileiro.



Nascido em setembro de 1941, no Rio de Janeiro, Álvaro começou a treinar ainda criança, aos 10 anos, na Academia Gracie, levado pelo irmão mais velho, João Alberto Barreto. Sob influência direta de João e Hélio, rapidamente se destacou e, aos 17 anos, já atuava como instrutor da academia. Posteriormente, buscou formação em Educação Física, levando esse conhecimento para sua metodologia de ensino e desenvolvendo uma visão do Jiu-Jitsu que unia técnica, defesa pessoal, competição e educação.



Em 1967, Álvaro esteve entre os nomes ligados à criação da Federação de Jiu-Jitsu da Guanabara, ao lado de Hélio Gracie, João Alberto Barreto, Hélcio Leal Binda e Oswaldo Fadda. A fundação da entidade representou um momento decisivo para a transformação do Jiu-Jitsu em esporte organizado no Rio de Janeiro, com regras, competições e uma estrutura institucional para a modalidade.