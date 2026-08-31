Messi foi destaque da Copa do Mundo - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Messi foi destaque da Copa do MundoWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 31/08/2026 13:48 | Atualizado 31/08/2026 16:01

Lionel Andrés Messi, de 39 anos, anunciou nesta segunda-feira (31) que não irá mais vestir a camisa da seleção argentina . O anúncio, que pegou os fãs de surpresa, está sendo muito repercutido e lamentado em todas as redes sociais.

A última partida do jogador pela equipe do seu país foi a final da Copa do Mundo de 2026, em que a Argentina saiu derrotada por 1 a 0 pela Espanha , com gol marcado na prorrogação, aos 106 minutos, por Ferrán Torres.

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"Foi incrível ver você jogar, independente da camisa que estava vestindo! Craque", disse um torcedor brasileiro por meio do Instagram, nos comentários da postagem de Messi.

Outro compatriotra foi além. "Obrigador por tudo, maior da história! Foi um privilégio te assistir, um privilégio que ninguém que veio antes e que virá depois poderá usufruir. Obrigado por 2022, e obrigado pelo quase em 2026. Você merece descansar!", celebrando e agradecendo ao argentino, mesmo com a rivalidade entre os países.

Além disso, os próprios torcedores da Albiceleste lamentaram a decisão, mas demonstraram uma gratidão imensa ao atleta em suas mensagens.

"O que você fez por todo um país, jamais esqueceremos; obrigado por tantas alegrias, eu te amo, Leo", indagou o internauta, demonstrando todo o seu carinho pelas conquistas do jogador sul-americano.

Outros torcedores se alongaram em suas declarações. "Messi, você é o melhor jogador do mundo, sem dúvida alguma. Respeitando todas as suas conquistas, é triste que você tenha que deixar a seleção, mas tudo tem seu tempo. (...) Muito obrigado, Leo; força para a sua vida e para o que vier pela frente. E, sinceramente, sou muito grato por ter te visto jogar pela seleção argentina. Obrigado, Messi", escreveu um internauta no post de Messi.

E mesmo com a ampla maioria dos torcedores lamentando e, principalmente, celebrando a grande trajetória do craque argentino, parte dos brasileiros comemoraram o fim do ciclo.

"Agora eles estão sem o Messi, sem o Di Maria e o sem Scaloni. Pode comemorar, torcedor! A seleção argentina acabou", disse um torcedor, relembrando alguns dos principais nomes que deixaram a Argentina e fizeram parte do ciclo mais vitoroso da equipe.

Outros torcedores também se questionaram se a decisão seria realmente definitiva. "(...) Essa história é velha... Toda vez que ele perde uma Copa do Mundo, ele começa com essa história...", disse um internauta no X.

O jogador já havia se aposentado da Seleção em 2016, após perder a Copa América para o Chile, mas voltou atrás na decisão alguns meses depois.

Números pela seleção argentina

O argetino teve 207 partidas com a camisa Albiceleste, marcou 125 gols e deu 65 assistências. Além disso, conquistou: uma Copa do Mundo (2022), duas Copas Américas (2021, 2024) e uma Finalíssima (2022).

* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Gabriel Salotti