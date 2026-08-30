Gianni Infantino, atual presidente da FIFA - Fabrice Coffrini / AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FIFAFabrice Coffrini / AFP

Publicado 30/08/2026 15:14





Em comunicado, a KNVB afirma que a entidade máxima do futebol precisa de "uma nova liderança a partir de 2027", ressaltando que uma mudança de presidente não será suficiente.



A federação holandesa que apoiou Infantino em sua última reeleição, em 2023, afirma que baseou seu apoio na ocasião em compromissos relacionados à boa governança, aos direitos humanos, à sustentabilidade e à cooperação internacional.



"Agora chegamos a um ponto em que a confiança se perdeu", diz a nota da KNVB, que denuncia uma concentração excessiva de poder nas mãos do presidente e uma separação insuficiente entre o dirigente ítalo-suíço e a administração da Fifa.



Para a KNVB, todo o processo em torno do projeto Fifa Forward Enterprise, que acabou sendo descartado, marcou um "ponto de inflexão" em sua relação com Infantino.



Agora, pede um amplo debate sobre a estrutura da Fifa, antes de abordar a questão de seu futuro presidente. A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) convocou neste domingo (30) uma cúpula internacional em Amsterdã, sem a presença de Gianni Infantino , para discutir uma reforma profunda na governança da Fifa.Em comunicado, a KNVB afirma que a entidade máxima do futebol precisa de "uma nova liderança a partir de 2027", ressaltando que uma mudança de presidente não será suficiente.A federação holandesa que apoiou Infantino em sua última reeleição, em 2023, afirma que baseou seu apoio na ocasião em compromissos relacionados à boa governança, aos direitos humanos, à sustentabilidade e à cooperação internacional."Agora chegamos a um ponto em que a confiança se perdeu", diz a nota da KNVB, que denuncia uma concentração excessiva de poder nas mãos do presidente e uma separação insuficiente entre o dirigente ítalo-suíço e a administração da Fifa.Para a KNVB, todo o processo em torno do projeto Fifa Forward Enterprise, que acabou sendo descartado, marcou um "ponto de inflexão" em sua relação com Infantino.Agora, pede um amplo debate sobre a estrutura da Fifa, antes de abordar a questão de seu futuro presidente.

"Primeiro, devemos determinar o tipo de Fifa de que o futebol internacional precisa", aponta a federação.



A KNVB defende uma organização "forte e com credibilidade", caracterizada por uma governança fortalecida, maior transparência e supervisão independente.



Também deseja que os direitos humanos, a sustentabilidade e o combate ao racismo e a outras formas de discriminação se tornem elementos centrais das decisões da Fifa, e que a organização reinvista uma parcela maior de sua receita no desenvolvimento do futebol mundial.



Para lançar essa reflexão, a KNVB propõe organizar uma cúpula em Amsterdã que reúna federações nacionais e confederações de todos os continentes.



"Como membro fundador da Fifa, temos uma responsabilidade especial", afirma a federação holandesa, resumindo sua iniciativa em duas etapas: "primeiro, definir a Fifa que queremos e, depois, identificar a liderança capaz de torná-la realidade".



Procurada pela AFP, a Uefa afirmou que não desejava "comentar uma correspondência que deveria ser privada" e acrescentou: "Mantemos há muito tempo uma relação de trabalho produtiva com a KNVB, a qual valorizamos muito".

