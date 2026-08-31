Neymar em ação contra o Corinthians - Raul Baretta / Santos

Neymar em ação contra o CorinthiansRaul Baretta / Santos

Publicado 31/08/2026 14:22





Em nota oficial, o clube paulista destacou a importância de sua torcida para a história do clube, mas reforçou que determinados comportamentos não podem ser tolerados, especialmente quando envolvem uma criança.



"A paixão pelo clube, a rivalidade e a emoção do futebol jamais podem se sobrepor ao respeito, à educação e à segurança, sobretudo quando estamos falando de uma criança."



O episódio aconteceu após um menino de oito anos pedir e ganhar a camisa de Neymar. O garoto se emocionou ao receber o presente do astro santista, mas a situação provocou a reação de torcedores presentes na arquibancada sul. Diante da hostilidade, a criança precisou deixar o local sob proteção e foi retirada da Neo Química Arena pelo gramado, acompanhada por policiais militares. O Corinthians se manifestou nesta segunda-feira (31) e repudiou a hostilidade sofrida por um torcedor mirim durante o clássico contra o Santos, disputado no domingo (30), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.Em nota oficial, o clube paulista destacou a importância de sua torcida para a história do clube, mas reforçou que determinados comportamentos não podem ser tolerados, especialmente quando envolvem uma criança."A paixão pelo clube, a rivalidade e a emoção do futebol jamais podem se sobrepor ao respeito, à educação e à segurança, sobretudo quando estamos falando de uma criança."O episódio aconteceu após um menino de oito anos pedir e ganhar a camisa de Neymar. O garoto se emocionou ao receber o presente do astro santista, mas a situação provocou a reação de torcedores presentes na arquibancada sul. Diante da hostilidade, a criança precisou deixar o local sob proteção e foi retirada da Neo Química Arena pelo gramado, acompanhada por policiais militares.

O Corinthians também ressaltou que a torcida tem um papel importante na construção de um ambiente seguro e no exemplo dado às novas gerações de torcedores. "Essa história também é construída quando acolhe, protege e ensina as novas gerações a viver o futebol com paixão, mas sempre com respeito."



Por fim, o time alvinegro foi direto ao condenar a atitude registrada durante o clássico. "Dentro e fora de campo, há limites que não podem ser ultrapassados. Agressividade contra uma criança é um deles."



Dentro de campo, o Santos venceu o Corinthians por 1 a 0. Neymar foi decisivo no lance que originou o gol da vitória santista na Neo Química Arena. Em cobrança de falta, o camisa 10 acertou a trave após Hugo Souza tocar na bola. No rebote, Oliva aproveitou a sobra para marcar o único gol da partida.



Com o resultado, o Santos chegou aos 29 pontos e ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, quatro pontos acima do Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O Corinthians, por sua vez, permaneceu com 32 pontos e aparece na 10ª posição da competição.

Veja a nota completa

O Sport Club Corinthians Paulista é um clube construído e movido pela sua torcida. A Fiel é, sem dúvida, o maior patrimônio do clube. É uma torcida inigualável e incomparável com qualquer outra do planeta; e é reconhecida mundialmente por sua paixão, sua força e pela forma única e incondicional com que apoia o clube.



É justamente por reconhecer essa grandeza que o Corinthians entende que determinados comportamentos não podem ser admitidos. A paixão pelo clube, a rivalidade e a emoção do futebol jamais podem se sobrepor ao respeito, à educação e à segurança, sobretudo quando estamos falando de uma criança.



O Corinthians é de todos os corinthianos. É de quem vive o futebol desde criança, de quem está chegando agora, de quem aprendeu a amar o clube com seus pais, avós e amigos e de quem encontra no Timão um espaço de pertencimento, alegria e identificação.



A Fiel tem uma história espetacular, com inúmeros capítulos inesquecivelmente maravilhosos. E essa história também é construída quando acolhe, protege e ensina as novas gerações a viver o futebol com paixão, mas sempre com respeito.



Dentro e fora de campo, há limites que não podem ser ultrapassados. Agressividade contra uma criança é um deles.



O Corinthians espera que episódios como este não se repitam e reforça seu compromisso com um ambiente cada vez mais seguro, respeitoso e acolhedor para todos os corinthianos.