Filipe Luís em ação no duelo entre Monaco e Olympique de Marseille, pela Ligue 1Valery Hache / AFP

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Theo Faria
Filipe Luís ganhou elogios da imprensa francesa depois da vitória do Monaco por 2 a 0 sobre o Olympique de Marseille, no último domingo (30), pela segunda rodada da Ligue 1. O time comandado pelo técnico brasileiro é o líder isolado da competição, com seis pontos.
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“Dando sequência às últimas atuações, seu Monaco pareceu dominar a situação contra o Marseille, mostrando solidez defensiva e imponência na recuperação da bola”, escreveu o jornal ‘L’Équipe’.
“O início é dos sonhos: sua equipe lidera a Ligue 1”, complementou.
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O próximo compromisso do Monaco será diante do PSG, na sexta-feira (4). A bola vai rolar às 16h05 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela terceira rodada da Ligue 1.