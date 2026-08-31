Filipe Luís em ação no duelo entre Monaco e Olympique de Marseille, pela Ligue 1Valery Hache / AFP
Jornal francês destaca Filipe Luís no Monaco: ‘Início dos sonhos’
Técnico brasileiro recebeu elogios depois da vitória por 2 a 0 sobre o Olympique de Marseille, pela segunda rodada da Ligue 1
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Jornal francês destaca Filipe Luís no Monaco: ‘Início dos sonhos’
Técnico brasileiro recebeu elogios depois da vitória por 2 a 0 sobre o Olympique de Marseille, pela segunda rodada da Ligue 1
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