Gabriel Martinelli em treino da seleção brasileiraNelson Terme / CBF
Martinelli estava fora dos planos do técnico Mikel Arteta e não foi relacionado para as três partidas oficiais do clube britânico na temporada até agora. Nos últimos dias, as negociações avançaram e devem ser concretizadas com a assinatura em breve.
Revelado pelo Ituano, de São Paulo, Martinelli tem 25 anos e chegou a Londres em 2019. Desde então, disputou 278 partidas e marcou 62 gols pela equipe. Pelo Arsenal, conquistou um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e a Supercopa. O jogador também participou da última Copa do Mundo pela seleção brasileira.
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