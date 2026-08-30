Gabriel Martinelli em treino da seleção brasileiraNelson Terme / CBF

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Gabriel Salotti
O Arsenal, da Inglaterra, acertou a venda do atacante Gabriel Martinelli para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 70 milhões de euros (cerca de R$ 421 milhões). O contrato será válido até junho de 2030 e garante ao jogador o segundo maior salário do mundo entre brasileiros no futebol, atrás apenas de Vini Jr, conforme o jornalista Cahê Mota, do 'ge'.

Martinelli estava fora dos planos do técnico Mikel Arteta e não foi relacionado para as três partidas oficiais do clube britânico na temporada até agora. Nos últimos dias, as negociações avançaram e devem ser concretizadas com a assinatura em breve.
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Já o Al-Hilal aliviou espaço na folha salarial com as vendas de Malcolm ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes, e a saída de Karim Benzema.

Revelado pelo Ituano, de São Paulo, Martinelli tem 25 anos e chegou a Londres em 2019. Desde então, disputou 278 partidas e marcou 62 gols pela equipe. Pelo Arsenal, conquistou um Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e a Supercopa. O jogador também participou da última Copa do Mundo pela seleção brasileira.