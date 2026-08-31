Javier Milei no Congresso Americano da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) - Reprodução / Instagram @fia.official

Javier Milei no Congresso Americano da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) Reprodução / Instagram @fia.official

Publicado 31/08/2026 21:17 | Atualizado 31/08/2026 21:19

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"Queremos ver [Franco] Colapinto no país", destacou Milei sobre o piloto argentino de 23 anos que corre pela escuderia francesa Alpine.A FIA não se manifestou até o momento sobre o pedido do chefe de Estado. Atualmente, a Fórmula 1 tem apenas duas etapas na América Latina em seu calendário, em São Paulo e na Cidade do México.A Argentina "tem todas as condições para voltar a receber a Fórmula 1 e o Campeonato Mundial de Rali em seu calendário", acrescentou Milei.O autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, sediou 20 Grandes Prêmios de Fórmula 1 entre 1953 e 1998.Atualmente, o local passa por uma reforma cuja conclusão está prevista para fevereiro do ano que vem.Com um investimento estimado em cerca de US$ 100 milhões (R$ 518 milhões na cotação atual), as obras incluem um aumento da capacidade de público para 150 mil pessoas, além de uma remodelação da pista, boxes, pontos de acesso e sistemas de segurança.O projeto inclui uma pista de 4.900 metros com 15 curvas para possíveis corridas de Fórmula 1, e uma pista de 4.300 metros com 14 curvas para eventuais provas da MotoGP, que retornará à Argentina em 2027, após 28 anos.