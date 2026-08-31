Djokovic recebe atendimento após passar mal na estreia do US Open - Charly Triballeau / AFP

Djokovic recebe atendimento após passar mal na estreia do US OpenCharly Triballeau / AFP

Publicado 31/08/2026 17:17





Aos 39 anos, esta foi a primeira eliminação em uma rodada de abertura de um torneio deste nível desde o revés no Australian Open em 2006. No major dos Estados Unidos, o resultado negativo marcou a sua queda mais precoce nas 20 vezes em que esteve na competição.



Um dos maiores nomes do tênis mundial de todos os tempos, Djokovic estava em busca do seu 25º título de Grand Slam. No entanto, a imagem que marcou a sua participação foi um choro melancólico e ainda o desgaste físico, já que ele sofreu com dores e cãibras. "Eu detestava cada momento em que eu estava na quadra", disse o tenista em tom de desabafo. Dor, choro e frustração. Assim pode ser sintetizada a participação de Novak Djokovic , eliminado logo na estreia do US Open, na madrugada desta segunda-feira, em um confronto de cinco sets contra o argentino Mariano Navone (49º). A partida, que teve parciais de 7/6 (7/5), 5/7, 4/6, 6/2 e 6/1, durou 4h36 e apresentou contornos dramáticos. No duelo, o sérvio passou mal, vomitou em quadra e chegou a chorar no quinto set.Aos 39 anos, esta foi a primeira eliminação em uma rodada de abertura de um torneio deste nível desde o revés no Australian Open em 2006. No major dos Estados Unidos, o resultado negativo marcou a sua queda mais precoce nas 20 vezes em que esteve na competição.Um dos maiores nomes do tênis mundial de todos os tempos, Djokovic estava em busca do seu 25º título de Grand Slam. No entanto, a imagem que marcou a sua participação foi um choro melancólico e ainda o desgaste físico, já que ele sofreu com dores e cãibras. "Eu detestava cada momento em que eu estava na quadra", disse o tenista em tom de desabafo.

No intervalo para o quinto set, o sérvio pediu atendimento médico por causa de dores na lombar e já estava abatido física e emocionalmente. Antes, durante o terceiro set, ele já havia vomitado à beira da quadra. "Não foi nada agradável", afirmou o tenista em uma entrevista concedida a um pequeno grupo de jornalistas do lado de fora do vestiário.



"O vômito, o engasgo, é um problema sério. Depois meu corpo inteiro começou a ceder com cãibras. No final, minhas costas e ombro também falharam e eu nã consegui terminar a partida. Eu estava quebrando o saque no quarto set, mas á estava sofrendo muito a partir do quarto game em diante".



Em meio ao sofrimento de Djokovic, o confronto marcou o resultado mais expressivo da carreira do argentino de 25 anos, que ocupa a 49ª posição no ranking da ATP. Este foi o primeiro duelo entre os dois competidores. "Foi um grande jogo. A forma como jogamos, os cinco sets. Estou muito feliz e não sei o que dizer. É o melhor sentimento que tenho nesta quadra. Significa muito para mim", afirmou Navone.



Ele agora vai aguardar o vencedor do confronto entre o suíço Stan Wawrinka e o italiano Matteo Berretini. Este é o sexto Grand Slam que Navone consegue avançar na estreia. A sua melhor campanha em torneios deste nível foi chegar à terceira rodada em Roland Garros, na edição de 2025.