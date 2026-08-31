Luiz Henrique em ação pelo Zenit, da RússiaDivulgação/Zenit

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Bernardo Fonseca
Rio - A Roma insiste pela contratação de Luiz Henrique e apresentou uma nova proposta ao Zenit. Segundo informações da 'ESPN', o clube italiano aumentou a oferta e colocou cerca de 43 milhões de euros (R$ 257,8 milhões) na mesa pelo atacante brasileiro.

A proposta prevê 38 milhões de euros fixos (R$ 227,8 milhões), além de outros 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) condicionados ao cumprimento de metas. Uma investida anterior, em valores inferiores, já havia sido recusada pelos russos.
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Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique passou pelo Real Betis antes de chegar ao Botafogo em 2024, quando viveu sua melhor temporada. Naquele ano, foi campeão do Brasileirão e da Libertadores, além de ter sido eleito o 'Rei da América'.

Aos 25 anos, o atacante está em sua terceira temporada pelo Zenit e tem contrato válido até 2029. Ele, que despertou interesses de Botafogo e Flamengo, defende a seleção brasileira. Na Copa do Mundo de 2026, porém, atuou em apenas uma partida, disputando o segundo tempo do empate com Marrocos, pela primeira rodada da fase de grupos.

Enquanto isso, os italianos trabalham com pressa para fechar o negócio, já que a janela de transferências no país se encerra na noite desta terça-feira (1º).
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Alexandre Borges.