Luiz Henrique em ação pelo Zenit, da RússiaDivulgação/Zenit
A proposta prevê 38 milhões de euros fixos (R$ 227,8 milhões), além de outros 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) condicionados ao cumprimento de metas. Uma investida anterior, em valores inferiores, já havia sido recusada pelos russos.
Aos 25 anos, o atacante está em sua terceira temporada pelo Zenit e tem contrato válido até 2029. Ele, que despertou interesses de Botafogo e Flamengo, defende a seleção brasileira. Na Copa do Mundo de 2026, porém, atuou em apenas uma partida, disputando o segundo tempo do empate com Marrocos, pela primeira rodada da fase de grupos.
Enquanto isso, os italianos trabalham com pressa para fechar o negócio, já que a janela de transferências no país se encerra na noite desta terça-feira (1º).
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