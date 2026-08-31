Richarlison defendeu o Everton por quatro temporadas - AFP

Richarlison defendeu o Everton por quatro temporadasAFP

Publicado 31/08/2026 16:21

Richarlison comentou sobre uma possível saída do Tottenham para o Everton. Por meio de redes sociais nesta segunda-feira (31), o atacante brasileiro de 29 anos manifestou o desejo de deixar os Spurs e de retornar ao ex-clube.

"Sempre deixei claro, em todas as oportunidades, que uma saída minha para outro lugar tinha também de ser boa para o clube. Se não fosse, eu jamais aceitaria... Como não aceitei quando tudo aqui estava desmoronando e precisaram de mim. Eu fiquei e dei minha vida. Então, espero que tratem a minha situação com o mesmo respeito que eu sempre tive pelos Spurs e por todas as pessoas que trabalharam comigo neste período. Só não queiram decidir por mim'', escreveu Richarlison.

Segundo a mídia inglesa, o atacante estava encaminhado para retornar ao Everton após pedir para sair dos Spurs. O brasileiro havia ficado de fora até do último compromisso do clube londrino no Campeonato Inglês. No entanto, conforme a publicação, algo mudou na negociação e esfriou a possibilidade de transferência.



Richarlison defendeu o Everton por quatro temporadas. Ele entrou em campo em 143 partidas, anotou 53 gols e deu 13 assistências. O Tottenham desembolsou cerca de 60 milhões de libras (aproximadamente R$ 389 milhões na cotação da época) para tirar o atacante do Everton.



Revelado pelo América-MG, Richarlison também ganhou destaque ao defender o Fluminense. No futebol inglês, ele ainda atuou pelo Watford. Ele viveu o auge em 2022, quando foi titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Confira o pronunciamento de Richarlison

"Depois de tudo que eu passei nos últimos anos, decidi que NUNCA MAIS decidiriam meu futuro por mim. Eu passei por muita coisa ruim nesse tempo e quase todas elas aconteceram por decisões tomadas por outras pessoas. Pressão, ameaça, retaliações, nada disso me assusta. Já passei por coisas piores… acreditem!



Sempre deixei claro, em todas as oportunidades, que uma saída minha para outro lugar teria também de ser boa para o clube. Se não fosse, eu jamais aceitaria… como não aceitei quando tudo aqui estava desmoronando e precisaram de mim. Eu fiquei e dei minha vida. Então, espero que tratem a minha situação com o mesmo respeito que eu sempre tive pelos Spurs e por todas as pessoas que trabalharam comigo neste período. Só não queiram decidir por mim.

Se entrarem em um acordo entre Spurs e Everton, eu volto pro meu time do coração. Minha intenção era sim voltar ao lugar onde fui muito feliz. Só que as negociações era do jeito que as pessoas queriam e não vai ser desse jeito mais. Apesar desse tumulto eu tenho contrato com Spurs e estarei à disposição do clube."

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de João Alexandre Borges.