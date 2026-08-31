Vampeta em mesa redondaReprodução/Youtube Jovem Pan
Neymar responde a Vampeta, que compartilha como foi a conversa
O camisa 10 rebateu um comentário que o ex-jogador fez sobre sua ausência na derrota para o Palmeiras por 3 a 0, pela Copa do Brasil
Neymar responde a Vampeta, que compartilha como foi a conversa
O camisa 10 rebateu um comentário que o ex-jogador fez sobre sua ausência na derrota para o Palmeiras por 3 a 0, pela Copa do Brasil
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