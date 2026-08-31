Vampeta em mesa redondaReprodução/Youtube Jovem Pan

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João André Pombo
Vampeta mostrou durante o programa matinal da Jovem Pan, nesta segunda-feira (31), uma mensagem que recebeu de Neymar, que reclamou de um comentário. A fala do ex-jogador veio antes da vitória do Palmeiras sobre o Santos por 3 a 0, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (19), no Nubank Parque.
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Neymar contou antes do confronto que não iria jogar por opção da comissão técnica pela sequência de partidas. Sobre isso, Vampeta disse: "Quem é que vai virar para o Neymar e falar que ele não vai para o jogo por causa de controle de carga? Neymar joga a hora que ele quiser, quando quer e quando não quer", comentou o ex-jogador.
O camisa 10 do Santos optou mandar a resposta no privado: "Pelo respeito que tenho por você, vou te responder por aqui... Primeiro que eu não sou você. Que engana o time enquanto joga (lembra disso?), você que me falou! Segundo, eu não fui ao jogo porque me tiraram... Eu estava disponível para jogar e como eu sou atleta e funcionário, respeito as decisões! Cuidado com o que você fala ai Vamp.. tá perdendo o respeito que você tem com os jogadores (...)", disse Neymar.
Em resposta, Vampeta disse: "Menino Ney, Menino Ney... Fica com deus você e sua família. Beijos, te amo! Fui!".
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O Santos vai enfrentar o Palmeiras na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A expectativa é de que o camisa 10 participe da decisão na Vila Belmiro.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges