Raphinha deu show em goleada do BarcelonaDivulgação / Barcelona

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Rio - O Barcelona levou um susto, mas conseguiu manter seu 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol. Diante do Rayo Vallecano, que ainda não venceu na competição, no Camp Nou, o atual bicampeão da LaLiga saiu atrás, mas aplicou uma goleada por 5 a 2. Raphinha foi um dos grandes destaques da partida com dois gols. A partida contou com a presença ilustre de Gabriel Jesus, como espectador. O brasileiro acertou com o Barça, e em breve será oficializado como reforço.
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A partida começou com o Barcelona levando um susto. Com apenas 12 minutos, os visitantes abriram o placar com Sergio Camello no Camp Nou. A reação do clube da Catalunha aconteceu com brilho de dois dos principais destaques: Raphinha e Lamine Yamal.
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Aos 19 minutos, o brasileiro recebeu na entrada da área, fintou a defesa do Rayo e anotou um golaço empatando a partida. Dois minutos depois, Lamine Yamal acertou um belíssimo chute no ângulo e colocou o Barcelona em vantagem na partida.
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No segundo tempo, os donos da casa chegaram aos terceiro aos seis minutos com um gol contra do francês Florian Lejeune. Porém, o Rayo Vallecano rapidamente reagiu e diminuiu novamente com Sergio Camello aos 14 minutos. O alívio para o Barcelona veio aos 26 minutos da etapa final. Novamente Raphinha apareceu para fazer o quarto. Nos acréscimos, a goleada veio com mais um gol de Lamine Yamal.
Com o resultado, o Barcelona chegou a terceira vitória em três jogos na competição e lidera com a mesma pontuação do Real Madrid, mas com um saldo de gols melhor. O atual bicampeão espanhol volta a jogar contra o Valencia, no próximo domingo (6), fora de casa, às 11h15 (de Brasília).