Raphinha deu show em goleada do BarcelonaDivulgação / Barcelona
Barcelona leva susto, mas goleia Rayo Vallecano com gols de Raphinha
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