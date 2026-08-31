Kaio Jorge em jogo do Cruzeiro - Divulgação / Cruzeiro

Kaio Jorge em jogo do CruzeiroDivulgação / Cruzeiro

Publicado 31/08/2026 19:10

Rio - O atacante Kaio Jorge, de 24 anos, foi julgado pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) nesta segunda-feira (31) por uma entrada no zagueiro do Atlético-MG no clássico da última terça-feira (25), em Belo Horizonte. O centroavante do Cruzeiro foi liberado para entrar em campo no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, porém, o advogado do Galo, Rafael Libertuci deu uma declaração bastante forte sobre o lance polêmico.

AGORA: Kaio Jorge tem decisão favorável no STJD e pode jogar amanhã.



Definição ocorreu em sessão organizada hoje pela Procuradoria do STJD.



O “jogador” foi punido com uma suspensão de uma partida, mas convertido em advertência, pelo lance com o zagueiro Ruan Tressoldi, do… pic.twitter.com/ZB8kpqoJMe —(@InfoGalo_) August 31, 2026

"Precisamos falar sobre a diferença entre os lances mostrados pelo Cruzeiro. O que o Kaio Jorge fez não foi uma cama de gato, foi uma agressão deliberada. Ele olha o jogador e dá uma ombrada nele. Não é uma cama de gato, é uma tentativa de homicídio. É uma bizarrice sem precedentes", disse.

O advogado afirmou que Kaio Jorge é um jogador que tem uma conduta agressiva dentro de campo e também reforçou que o atacante do Cruzeiro poderia ser banido do futebol, caso algo de mais grave ocorresse com o zagueiro do Atlético-MG.

"É um caso muito grave. Poderíamos estar falando no banimento do Kaio Jorge, porque o Ruan Tressoldi poderia ter morrido. A gente não iria estar falando se iria pegar um ou dois jogos. Se ele continuaria a jogar ou não", opinou.

No julgamento, o artilheiro cruzeirense foi suspenso por um jogo, com a pena convertida em advertência. Ele está liberado para atuar no segundo jogo das quartas de final, nesta terça-feira, na Arena MRV.