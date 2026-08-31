Pelé comemorando o gol que garantiu a classificação da Seleção para a Copa de 1970 - Reprodução/X @CBF_Futebol

Pelé comemorando o gol que garantiu a classificação da Seleção para a Copa de 1970Reprodução/X @CBF_Futebol

Publicado 31/08/2026 14:59 | Atualizado 31/08/2026 16:05

Há exatos 57 anos, no dia 31 de agosto de 1969, a seleção brasileira venceu o Paraguai por 1 a 0, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 1970, garantindo a vaga para o Mundial. Posteriormente, a equipe se sagraria como a campeã do torneio.

Além da classificação, a partida também ficou marcada por ser o maior público pagante da história do futebol, com 183.341 torcedores.

Contexto da época

A seleção brasileira estava passando por uma reestruturação total do elenco e da comissão técnica após a eliminação precoce na fase de grupos da Copa do Mundo de 1966. A primeira saída foi o treinador Vicente Feola, que foi sucedido por Aymoré Moreira.

O novo técnico iniciou as mudanças para o ciclo e deixou de convocar jogadores importantes, como Garrincha, Djalma Santos e Bellini, alguns dos protagonistas no bicampeonato mundial em 1962, mas que já estavam com a idade avançada.

Em abril de 1969, João Saldanha foi contratado e deu prosseguimento ao trabalho do técnico anterior, treinando a equipe que ficou conhecida como "As Feras do Saldanha", com 100% de aproveitamento durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo.



O jogo

O duelo contra o Paraguai era um confronto direto. O Brasil tinha 10 pontos e liderava a tabela, enquanto o adversário estava com oito pontos, na vice-liderança. Contudo, a seleção brasileira já havia praticamente garantido a classificação: mesmo com a derrota, os paraguaios teriam que tirar 18 gols de diferença no saldo, pois na época, uma vitória valia dois pontos.

Para a partida, foram comercializados pouco mais de 183 mil ingressos, com o público presente estimado em mais de 200 mil torcedores presentes naquela partida. Os brasileiros estavam animados e esperançosos com o retrospecto positivo da Seleção, e essa foi a última oportunidade de apoiar os jogadores em uma partida oficial antes da ida para o México.

Pelé marcou aos 23 minutos do primeiro tempo e o placar se perdurou até o fim do jogo, selando a classificação da Seleção, que meses depois seria coroada como a tricampeã do mundo.

* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Gabriel Salotti