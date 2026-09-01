Alex Telles foi cobrado por torcedores do Botafogo - Reprodução / Instagram

Alex Telles foi cobrado por torcedores do BotafogoReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2026 12:42

Rio - Dois dias depois da derrota do Botafogo para o Flamengo no clássico do último domingo (30), membros de torcidas organizadas do Alvinegro compareceram ao CT Lonier para realizar cobranças ao elenco, por conta do atual momento do clube de General Severiano.

Protesto da Fúria Jovem, torcida organizada do Botafogo, no CT.



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A segurança no local foi reforçada pelo Botafogo e os jogadores vão participar dos treinamentos. Os atletas foram bastante cobrados pelos torcedores pelo atual momento.

No Campeonato Brasileiro, o Botafogo vem de três derrotas consecutivas para Vitória, Athletico-PR e Flamengo, sendo três delas no Rio de Janeiro. A última vitória pela competição aconteceu no dia 26 de julho contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Com o momento delicado, o Alvinegro passou a ocupar a 12ª colocação da tabela. A vantagem para a zona de rebaixamento é de cinco pontos. De acordo com informações do site "Infobola", do matemático Tristão Garcia, o risco de queda é de 7%.