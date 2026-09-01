Matheus Martins está perto de deixar o BotafogoVitor Silva/Botafogo

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Marcus Vinicius Balbino
Rio - Matheus Martins vai retornar ao Botafogo. O atacante de 23 anos foi reprovado nos exames médicos do Dínamo de Moscou e não irá reforçar o clube russo. Por outro lado, o Glorioso discorda do diagnóstico médico e se coloca a disposição para esclarecimentos, segundo o "ge".
Junto com o atacante, Gonzalo Plata também foi reprovado nos exames da equipe e retorna ao Brasil, para o Flamengo. O Rubro-Negro explicou que foi informado pelo clube europeu de que o equatoriano "não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa".
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Matheus Martins foi vendido ao Dínamo de Moscou, da Rússia, por cerca de 7 milhões de euros (R$ 42,4 milhões na cotação atual). Agora, retornando ao Glorioso, a equipe estuda medidas cabíveis e pode acionar o clube russo por utilização indevida da imagem do atacante no aeroporto e na imprensa russa.
Na atual temporada, o atacante estava atuando regularmente pelo Botafogo. Ao todo, em 2026, foram 38 jogos, sendo 25 como titular, além de seis gols e uma assistência. Seu último jogo pela equipe foi no dia 24 de agosto, no duelo contra o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro.
Revelado pelo Fluminense, Matheus Martins deixou o clube carioca no fim de 2022. No Botafogo, o atacante fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro. O jovem oscilou entre bons e maus momentos. Ele ficou conhecido pela frase marcante "é tempo de Botafogo", que simbolizou o histórico ano de 2024.
*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza