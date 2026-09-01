Plata havia chegado ao Flamengo em agosto de 2024 - Adriano Fontes / Flamengo

Plata havia chegado ao Flamengo em agosto de 2024Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 01/09/2026 17:40

Rio - Gonzalo Plata não será reforço do Dínamo de Moscou e retornará ao Flamengo . Em nota divulgada nesta terça-feira (1º), o Rubro-Negro explicou que foi informado pelo clube europeu que o equatoriano "não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa".

"Fizemos história juntos, Flamengo. Vou embora orgulhoso e agradecido por tudo que vivemos, por cada título, por cada partida e cada momento defendendo esta camisa. Obrigado aos meus companheiros, comissões técnicas e a todas as pessoas que fizeram parte deste caminho no Flamengo. E especialmente à Nação, pelo carinho que me fizeram sentir desde o primeiro dia. Levo lembranças que vão ficar comigo para sempre. Obrigado por tudo, Flamengo. Foi uma honra. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo", escreveu o equatoriano.

Veja o comunicado do Flamengo:

O Clube de Regatas do Flamengo foi informado, na tarde desta terça-feira (1º), pelo Dínamo de Moscou, que o atacante Gonzalo Plata não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa. O jogador havia sido liberado pelo Flamengo para realizar exames e assinar contrato, mas a negociação não será concluída.



Gonzalo Plata, que recentemente defendeu o Equador na Copa do Mundo FIFA 2026 e vinha atuando regularmente pelo Flamengo, retorna ao clube nesta semana.