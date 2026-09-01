Anthony Valencia dá primeiras palavras como jogador do Flamengo - Reprodução / Flamengo TV

Anthony Valencia dá primeiras palavras como jogador do FlamengoReprodução / Flamengo TV

Publicado 01/09/2026 14:07

Rio - Novo reforço do Flamengo , Anthony Valencia abriu o jogo sobre os bastidores do acerto. O atacante equatoriano admitiu que "não pensou duas vezes" antes de aceitar a oferta e demonstrou ansiedade para estrear e brigar por títulos com o Rubro-Negro.

"Quando meu agente disse que o Flamengo me queria, eu não pensei duas vezes e disse sim na mesma hora. O Flamengo é um clube muito grande, que sempre está disputando competições, sempre quer ganhar, e isso é algo que eu gosto. Gosto de competir e foi por isso que eu vim para cá, para ganhar títulos e dar minha contribuição ao Flamengo", disse o jogador, em entrevista à "Flamengo TV".

Valencia também explicou que escolheu a camisa 14, antes utilizada por Arrascaeta, pois se identifica com o número desde a infância. Além disso, mostrou já estar disponível para jogar contra o Mirassol, nesta quarta-feira (2). "Espero que o professor conte comigo e que eu já possa ter alguns minutos", disse.

Por fim, o novo atacante do Mais Querido projetou o reencontro com o Independiente Del Valle, nas quartas de final da Libertadores. Valencia foi revelado pela equipe equatoriana e contou que ainda tem muitos conhecidos por lá.

"Vai ser um duelo muito bonito, porque fiz todo o meu processo no Independiente, me formei lá, ainda tenho muitos companheiros lá e alguns até me mandaram mensagens. Espero ganhar a Libertadores com o Flamengo, porque é um dos títulos mais importantes. E, especialmente para mim, como sul-americano, ganhar a Libertadores seria uma conquista muito grande", completou.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza