Joaquín Freitas vai usar a camisa 30 do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Flamengo se acerta com River Plate e anuncia Joaquín Freitas
Promessa argentina é a segunda contratação do Rubro-Negro para o segundo semestre da temporada e chega para ser sombra de Pedro
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Flamengo oficializa contratação do atacante Anthony Valencia
Equatoriano de 23 anos, que estava no Royal Antwerp (BEL), é o primeiro reforço do Rubro-Negro para a sequência da temporada
Jorginho relembra opção por reforçar o Flamengo: ‘Escolha perfeita’
Volante chegou ao Rubro-Negro em meados do ano passado, depois de rescindir contrato amigavelmente com o Arsenal, da Inglaterra
Vídeo: Flamengo faz nova provocação após vitória sobre o Botafogo
Rubro-Negro postou os gols que fez sobre o rival tanto no primeiro quanto no segundo turno do Brasileirão ao som de uma música infantil
Atacante que está perto do Fla acumula histórico de lesões na carreira
Anthony Valencia sofreu problemas musculares, fratura na tíbia e ruptura dos ligamentos cruzados durante passagem pelo futebol belga
Flamengo aumenta chances de título com rodada favorável do Brasileiro
Vitória no clássico com o Botafogo e tropeço do Palmeiras faz o Rubro-Negro reduzir para quatro pontos a distância para o líder
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