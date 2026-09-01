Joaquín Freitas vai usar a camisa 30 do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Joaquín Freitas vai usar a camisa 30 do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 01/09/2026 11:08 | Atualizado 01/09/2026 12:03

assinou contrato de cinco anos e é o segundo nome confirmado nesta terça-feira (1), após O Flamengo anunciou a contratação de Joaquín Freitas após acertar com River Plate os últimos detalhes financeiros para a compra. O jovem argentino de 19 anose é o segundo nome confirmado nesta terça-feira (1), após Anthony Valencia

"O Flamengo é um clube muito grande, com uma torcida que apoia muito e acompanha muito a equipe. Isso me motiva e me deixa muito feliz. Vou dar tudo por esta camisa, brigar por cada bola como se fosse a última e espero poder dar muitas alegrias à Nação", afirmou Joaquín Freitas.

"Tenho muita vontade de viver essa experiência e conhecer o Maracanã com todos os torcedores juntos".

O atacante chegou ao Rio na segunda-feira (31), antes do acerto entre os clubes. Ele passou por exames médicos e aguardou por um acordo em relação ao bônus estipulado a ser pago pelo Rubro-Negro para assinar o contrato.

A negociação gira em torno de 7 milhões de dólares (cerca de R$ 36,3 milhões) fixos. Além disso, ficou estipulado uma bonificação de mais 2 milhões de dólares (R$ 10,3 milhões) em caso de metas alcançadas. Os valores são bem inferiores aos divulgados pela imprensa argentina, que apontava que poderiam chegar a até 17 milhões de dólares.

Como pode jogar o atacante argentino

Joaquín Freitas vai vestir a camisa 30 e chega para suprir uma lacuna antiga no elenco do Flamengo. Apesar de ter jogado recentemente na ponta direita pelo River Plate, o jogador prefere atuar mais centralizado no ataque, como centroavante, o que o faz ser uma opção para Pedro.

Reforços do Flamengo podem jogar a Libertadores?

Com as assinatura do contrato do argentino e também de Anthony Valencia, a diretoria rubro-negra tem tempo suficiente para regularizá-los na CBF nesta semana. Consequentemente, poderá inscrever os dois novos jogadores até sexta-feira (4), prazo limite para a troca de até três jogadores na lista para as quartas de final da Libertadores.

Ou seja, os dois poderão ficar à disposição do Flamengo para enfrentar o Independiente del Valle no dia 10 de setembro, no jogo de ida em Quito. A estreia dos dois, entretanto, pode acontecer antes, no Brasileirão, contra o Mirassol, nesta quarta (2) ou contra o Remo, no domingo (6).



