Anthony Valencia é o novo camisa 14 do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
Flamengo oficializa contratação do atacante Anthony Valencia
Equatoriano de 23 anos, que estava no Royal Antwerp (BEL), é o primeiro reforço do Rubro-Negro para a sequência da temporada
Negociação não é concluída, e Gonzalo Plata retorna ao Flamengo
Em nota, o clube explicou que o Dínamo de Moscou informou que o atacante 'não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa'
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Clube paulista avançou pela contratação do lateral-direito Rodinei, de 34 anos, que atualmente joga pelo Olympiacos, da Grécia
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Clube paulista se surpreendeu com valores de salário e luvas exigidos pelo atacante, que deseja jogar no exterior ao sair do Flamengo
Anthony Valencia detalha acerto com o Flamengo: 'Disse sim na hora'
Equatoriano foi anunciado na manhã desta terça (1º), contou os bastidores do negócio e projetou o reencontro com o Del Valle na Libertadores
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Rubro-Negro venderá com produção limitada a camisa especial cujo design foi inspirado em títulos recentes da Libertadores
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