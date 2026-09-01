Anthony Valencia é o novo camisa 14 do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Anthony Valencia é o novo camisa 14 do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 01/09/2026 09:14 | Atualizado 01/09/2026 19:33

Flamengo anunciou nesta terça-feira (1º) a contratação de Anthony Valencia. O atacante, que estava no Royal Antwerp, da Bélgica, é o primeiro reforço rubro-negro para a sequência da temporada. Ele assinou vínculo válido até 2031.

“Espero estar em campo em breve e poder contar com o apoio da torcida. Vou dar o meu melhor para trazer muitas alegrias ao clube. Podem contar comigo”, disse o jogador, ao site oficial do clube.

Revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, Anthony Valencia estava no Royal Antwerp desde 2022. Por lá, somou 13 gols e sete assistências em 84 jogos. Ele esteve na Copa do Mundo de 2026, mas não saiu do banco de reservas.

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