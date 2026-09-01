Rio — O São Paulo, que era um dos interessados na contratação do atacante Everton Cebolinha
, do Flamengo, não chegou sequer a iniciar as negociações devido aos altos valores que seriam envolvidos na transação. A informação é da 'ESPN'.
O técnico da equipe paulista, Dorival Júnior, pediu a investida no atleta por gostar muito das suas características em campo. No entanto, a pedida salarial do jogador ficou acima do que o São Paulo pode pagar no momento.
Além disso, a diretoria do clube se surpreendeu com as luvas. Por fim, pesou também a preferência de Cebolinha, que prioriza jogar fora do Brasil quando deixar o Flamengo. Além do São Paulo, o jogador é monitorado por Santos, Corinthians e Grêmio.
Recentemente, o atleta quase fechou com o Krasnodar, mas o clube russo acabou recuando da negociação
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