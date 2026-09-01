Jorginho soma oito gols e cinco assistências em 58 jogos pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
“Antes de eu fechar, alguns clubes do futebol europeu me procuraram, do brasileiro também. Mas o Flamengo estava na frente. No Brasil, foi o Palmeiras. Na Europa, times que não disputam títulos me ligaram, mas eu queria sentir isso de novo, estar em meio ao alto rendimento. O Flamengo foi a escolha perfeita”, disse o jogador, em entrevista à ‘Romário TV’.
O meio-campista também comentou a pressão por vestir a camisa rubro-negra: “Na seleção italiana, sim, é algo maior. Entre os clubes, não tem nem comparação. A pressão aqui é maior do que todas as outras. A que chegou mais perto é a torcida do Napoli”.
Ao todo, Jorginho soma oito gols e cinco assistências em 58 jogos pelo Flamengo. O próximo compromisso será contra o Mirassol, nesta quarta-feira (2). A partida acontecerá às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo adiado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
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