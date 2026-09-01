A camisa Urubu de Lima foi a vencedora de concurso realizado pelo Flamengo - Divulgação

A camisa Urubu de Lima foi a vencedora de concurso realizado pelo FlamengoDivulgação

Publicado 01/09/2026 12:38 | Atualizado 01/09/2026 12:47

'Urubu de Lima', vencedora da está à venda por R$ 299,99 e não será utilizada em jogos, sendo produzida apenas na quantidade comercializada no site da campanha, com entrega prevista para dezembro.

A nova camisa do Flamengo é, vencedora da votação entre torcedores do concurso 'Manto da Nação' . A peça já, sendo produzida apenas na quantidade comercializada no site da campanha, com entrega prevista para dezembro.

Foram mais de 8 mil sugestões de camisas enviadas, sendo que 10 foram escolhidas para irem à votação popular. E o design vencedor, de Marcelo Gluz, recebeu 101.203 votos únicos de mais de 120 países, representando 16,2%.



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A nova camisa do Flamengo foi inspirada nas duas conquistas da Libertadores em Lima, no Peru, em 2019 e 2025. Na cor off-White e cobre, ela possui grafismos que representam as linhas de Nazca, criadas pela civilização pré-colombiana de mesmo nome há cerca de dois mil anos, no deserto peruano.



O Flamengo também colocou à venda uma versão em preto com detalhes em branco e vermelho.



O que representa cada imagem na camisa do Flamengo



Estrela de Belém

A estrela formada por oito losangos simboliza o astro que guiou os Três Reis Magos até o nascimento de Jesus. Fundada no Dia de Reis, Lima foi originalmente denominada Ciudad de los Reyes e ostenta a Estrela de Belém na parte central superior de sua bandeira.



El Buitre Limeño

A versão peruana do nosso urubu carioca é a figura central da textura da camisa, tanto na textura quanto no detalhe das mangas.



Monumental

Popularmente chamado de Monumental de Lima, o estádio pertence ao Universitário e tem capacidade para 80.093. Tem como marcas os pavimentos de seus quatro prédios de concreto e a paisagem desértica em tons terrosos.



Inti

O Deus Sol é a principal divindade da mitologia inca, o pai direto dos imperadores, sendo essencial para a vida e representando o sustento agrícola e o ouro, o “suor do sol”, que reveste os templos sagrados que o homenageiam.



Totem da camisa Urubu de Lima Mascapaicha

A Coroa Imperial Inca, usada apenas pelo Sapa, é a expressão física do poder político supremo no Império. Feita de tranças coloridas, fios de ouro, uma franja de lã vermelha, e um tufo de penas do Corequenque, o sagrado carcará-andino.



Maiz

O milho é um pilar sagrado, econômico e histórico do Peru, que abriga mais de 55 variedades, cultivadas desde o tempo dos incas. Usado em festas solenes e oferendas aos deuses e à terra, o Maiz é o alimento mais importante para a cultura peruana.



Losangos sagrados

Formam um padrão têxtil geométrico em lã de alpaca ou ovelha, uma herança da ancestralidade pré-hispânica do Peru, representando montanhas, estrelas, olhos protetores ou elementos da natureza.



Linhas de Nazca

A arte é inspirada nos traços geométricos e contínuos dos geóglifos do deserto de Nazca.



Cor cobre

O Peru é segundo maior produtor e exportador globais do “metal vermelho”.