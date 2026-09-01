A camisa Urubu de Lima foi a vencedora de concurso realizado pelo FlamengoDivulgação
O que representa cada imagem na camisa do Flamengo
A estrela formada por oito losangos simboliza o astro que guiou os Três Reis Magos até o nascimento de Jesus. Fundada no Dia de Reis, Lima foi originalmente denominada Ciudad de los Reyes e ostenta a Estrela de Belém na parte central superior de sua bandeira.
A versão peruana do nosso urubu carioca é a figura central da textura da camisa, tanto na textura quanto no detalhe das mangas.
Popularmente chamado de Monumental de Lima, o estádio pertence ao Universitário e tem capacidade para 80.093. Tem como marcas os pavimentos de seus quatro prédios de concreto e a paisagem desértica em tons terrosos.
O Deus Sol é a principal divindade da mitologia inca, o pai direto dos imperadores, sendo essencial para a vida e representando o sustento agrícola e o ouro, o “suor do sol”, que reveste os templos sagrados que o homenageiam.
A Coroa Imperial Inca, usada apenas pelo Sapa, é a expressão física do poder político supremo no Império. Feita de tranças coloridas, fios de ouro, uma franja de lã vermelha, e um tufo de penas do Corequenque, o sagrado carcará-andino.
O milho é um pilar sagrado, econômico e histórico do Peru, que abriga mais de 55 variedades, cultivadas desde o tempo dos incas. Usado em festas solenes e oferendas aos deuses e à terra, o Maiz é o alimento mais importante para a cultura peruana.
Formam um padrão têxtil geométrico em lã de alpaca ou ovelha, uma herança da ancestralidade pré-hispânica do Peru, representando montanhas, estrelas, olhos protetores ou elementos da natureza.
A arte é inspirada nos traços geométricos e contínuos dos geóglifos do deserto de Nazca.
O Peru é segundo maior produtor e exportador globais do “metal vermelho”.
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