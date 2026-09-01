Rodinei é o novo reforço do Olympiacos, da GréciaDivulgação/Olympiacos
Santos encaminha mais um ex-jogador do Flamengo: 'Querem ser iguais'
Clube paulista avançou pela contratação do lateral-direito Rodinei, de 34 anos, que atualmente joga pelo Olympiacos, da Grécia
Fla defende Plata, buscará reparações e detona o Dínamo: 'Amadorismo'
Clube russo alegou que o atleta não atendeu aos parâmetros médicos; DM rubro-negro recebeu a informação 'com absoluta surpresa e ceticismo'
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A dupla foi à Rússia para assinar com o Dínamo de Moscou, que alegou que os dois atacantes foram reprovados nos exames médicos
Negociação não é concluída, e Gonzalo Plata retorna ao Flamengo
Em nota, o clube explicou que o Dínamo de Moscou informou que o atacante 'não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa'
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Clube paulista se surpreendeu com valores de salário e luvas exigidos pelo atacante, que deseja jogar no exterior ao sair do Flamengo
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Equatoriano foi anunciado na manhã desta terça (1º), contou os bastidores do negócio e projetou o reencontro com o Del Valle na Libertadores
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