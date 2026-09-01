Rodinei é o novo reforço do Olympiacos, da Grécia - Divulgação/Olympiacos

Rodinei é o novo reforço do Olympiacos, da GréciaDivulgação/Olympiacos

Publicado 01/09/2026 15:24

O Santos está próximo de anunciar a contratação do lateral-direito Rodinei, ex-jogador do Flamengo , que atua no Olympiacos, da Grécia. Por meio das redes sociais, os torcedores da equipe rubro-negra estão dizendo que o clube paulista quer se tornar o "Flamengo Legends", apenas com jogadores que tenham tido passagem pelo time.

Rodinei será o terceiro ex-atleta da equipe do Flamengo no atual elenco santista. Atualmente, integram o plantel alvinegro o atacante Gabriel Barbosa e o meia Willian Arão.

"Muito engraçado que o 'Flamengo Castilla' está se tornando o 'Flamengo Legends'", disse um flamenguista, na rede social X, brincando com o fato de que o zoação anterior era de que o Flamengo só contratava jogadores novos da base santista, e agora, o clube paulista que está contratando atletas com mais idade e passagem pelo Rubro-Negro.

Um internauta fez um pedido inusitado em resposta à situação. "Obrigado meus amigos cariocas, agora podem enviar o Luiz Araújo também! Grato desde já", brincou.

Enquanto isso, outro companheiro santista rebateu: "E por acaso Bruno Henrique, Diego, Gustavo Henrique, Geuvanio, Gabigol, Danilo e Alex Sandro, vieram de onde? Na verdade nós que temos o Santos Castilla", escreveu, em tom bem-humorado.

Inclusive, hoje em dia o Flamengo tem mais ex-jogadores do Santos do que o oposto. São três atletas que fazem parte do elenco: O zagueiro Danilo, Alex Sandro e o ídolo Bruno Henrique.

* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Gabriel Salotti