Bandeira do Flamengo no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Bandeira do Flamengo no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 01/09/2026 22:02

Rio - O Flamengo anunciou, na noite desta terça-feira (1º), que buscará as reparações cabíveis após o Dínamo de Moscou desistir da contratação de Gonzalo Plata por alegar que o atleta não atendeu aos parâmetros médicos estabelecidos. O Rubro-Negro também falou em "amadorismo" e "irresponsabilidade" do clube russo.

O Fla ainda informou que o Departamento Médico recebeu a notícia com "absoluta surpresa e ceticismo". No comunicado, o Rubro-Negro destacou que o atacante "encontra-se apto para a prática de futebol de alto rendimento" e não tem "histórico de cirurgias, fraturas ou qualquer problema crônico grave".

Pelo mesmo motivo, o Dínamo de Moscou também desistiu da contratação de Matheus Martins, do Botafogo . O Rubro-Negro cita o Glorioso no comunicado que divulgou na noite desta terça-feira (1º).

"O Flamengo não medirá esforços para buscar as reparações cabíveis diante do descaso e da desvalorização impostos ao clube e ao seu atleta. O que Flamengo e Botafogo viveram nesta terça-feira é resultado do amadorismo e da irresponsabilidade demonstrados pelo Dínamo de Moscou no desfecho das negociações. Que o episódio sirva de alerta para todo o futebol brasileiro".

Veja o comunicado do Flamengo

Gonzalo Plata encontra-se apto para a prática de futebol de alto rendimento, vinha atuando normalmente pelo Flamengo e pela seleção equatoriana e não possui histórico de cirurgias, fraturas ou qualquer problema crônico grave.



Por este motivo, o Departamento Médico do Flamengo recebeu com absoluta surpresa e ceticismo a informação de que o atleta não atendeu aos parâmetros médicos estabelecidos pelo Dínamo de Moscou.



O Flamengo não medirá esforços para buscar as reparações cabíveis diante do descaso e da desvalorização impostos ao clube e ao seu atleta. O que Flamengo e Botafogo viveram nesta terça-feira é resultado do amadorismo e da irresponsabilidade demonstrados pelo Dínamo de Moscou no desfecho das negociações. Que o episódio sirva de alerta para todo o futebol brasileiro.



Gonzalo Plata, que já conquistou CONMEBOL Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Supercopa Rei e Cariocão pelo Flamengo, será recebido de portas abertas para dar continuidade a sua trajetória vitoriosa com o clube.