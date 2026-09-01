Chegada de Gonzalo Plata e Matheus Martins na Rússia antes de reprovação em exames - Divulgação/Dínamo de Moscou

Chegada de Gonzalo Plata e Matheus Martins na Rússia antes de reprovação em examesDivulgação/Dínamo de Moscou

Publicado 01/09/2026 20:05

Rio - Os atacantes Matheus Martins Gonzalo Plata não serão mais reforços do Dínamo de Moscou e retornarão a Botafogo e Flamengo, respectivamente. O clube russo alegou que os atletas reprovaram nos exames médicos, e torcedores se manifestaram sobre a permanência dos dois.

Repercussão Rubro-Negra

"Isso ai é selo José Boto de profissionalismo. Não esperou nem o cara ser aprovado nos exames médicos para contratar a reposição. Vai fazer o que com o tal de Valencia agora?", disse um torcedor por meio do X, criticando o dirigente pela contratação "prematura".

Outro internauta rubro-negro ainda acrescentou: "Perdeu dinheiro, bateu limite de estrangeiro e agora vai ter que arrumar um time pra vender o Plata hahaha", relembrando que com a volta de Plata, o Flamengo fica com dez jogadores estrangeiros no plantel, sendo que o limite é de nove no Campeonato Brasileiro.

Em oposição, uma parte da torcida comemorou a volta e reforçou que o equatoriano não deveria nem ter sido negociado.

"Ter o Plata de volta está longe de ser uma notícia ruim, muito longe mesmo. Aceito tranquilamente o retorno dele", afirmou o torcedor. Outro foi além: "Esperem o gol do Plata na final da Libertadores com passe do Valencia(...)", confabulou de forma muito otimista.

Repercussão Alvinegra

Os torcedores do Botafogo também se mantiveram bem divididos: uma parcela lamenta a volta de Matheus Martins, diferentemente do Flamengo, por uma questão técnica; já a outra acredita que a diretoria não traria um substituto à altura do ponta.

"Esse é pior dia da minha vida como torcedor, nem no dia em que o Palmeiras virou para cima da gente e ganhou o Campeonato Brasileiro eu fiquei tão decepcionado", lamentou o torcedor de forma bem acentuada.

Outro alvinegro foi além: "Não tem nada pior que não possa piorar. Ele nunca mais vai embora. Vamos ser obrigados a ver o Matheus se arrastando em campo e errando toda hora o único drible que ele sabe fazer".

Enquanto isso, outra parcela dos torcedores direcionou as críticas a diretoria do clube social do Alvinegro.

"Ainda bem que voltou, esqueceram que é o social que tá no controle? Tá ruim com ele e sem ele fica pior ainda, o social tá vendendo e não trás ninguém meus amigos. O Santi foi vendido também".

Em concordância, um internauta escreveu: "Melhor notícia, social não vai trazer jogador melhor do que ele. Por incrível que pareça! MM (Matheus Martins) sempre entregou algo, mas é limitado tecnicamente".

Apenas o Flamengo se pronunciou sobre o ocorrido até o momento. Veja abaixo:

"O Clube de Regatas do Flamengo foi informado, na tarde desta terça-feira (1º), pelo Dínamo de Moscou, que o atacante Gonzalo Plata não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa. O jogador havia sido liberado pelo Flamengo para realizar exames e assinar contrato, mas a negociação não será concluída.



Gonzalo Plata, que recentemente defendeu o Equador na Copa do Mundo FIFA 2026 e vinha atuando regularmente pelo Flamengo, retorna ao clube nesta semana".

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges