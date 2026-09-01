Arthur Chaves está próximo de ser anunciado como novo reforço para o setor defensivo do Botafogo - Divulgação / Hoffenheim

Arthur Chaves está próximo de ser anunciado como novo reforço para o setor defensivo do BotafogoDivulgação / Hoffenheim

Publicado 01/09/2026 15:47

Rio - O Botafogo encaminhou nesta terça-feira (1) a contratação de Arthur Chaves. O zagueiro de 25 anos pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e chega ao Glorioso por 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,9 milhões), em contrato de empréstimo com opção de compra de 6 milhões de euros (cerca de R$ 35,8 milhões), de acordo com o "ge".

A contratação de um zagueiro era uma das prioridades do Botafogo nesta janela de transferências. Recentemente, o Glorioso tentou Nathan Silva, mas o Pumas, do México, barrou. Além disso, o Alvinegro já trouxe o defensor Lucas Monzón para reforçar a equipe.

Oficializado e regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), Arthur Chaves já pode estrear pelo Alvinegro nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. No momento, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 30 pontos e não vence há três rodadas.

O defensor será a oitava contratação do Glorioso no meio do ano. O clube já oficializou, além de Monzón, os goleiros Gabriel Batista e Walerson, o lateral-esquerdo Paulinho, o volante Domingos Andrade e os atacantes Tiquinho Soares e Danilo Pereira.

Revelado pelo Avaí, o atleta era considerado uma das grandes promessas do clube catarinense. Em 2022, foi transferido para o Académico de Viseu, de Portugal, antes de se transferir ao Hoffenheim em 2024. Já no clube alemão, o defensor também acumulou um empréstimo ao Augsburg, também da Alemanha.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza