Everton Cebolinha em treino do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

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Bernardo Fonseca
Rio - O Botafogo sondou junto ao Flamengo a situação de Everton Cebolinha, cujo contrato vai até dezembro deste ano. O atacante já pode assinar pré-contrato e não pretende permanecer no clube da Gávea. As informações são do 'ge'.

Apesar do interesse, o Alvinegro terá dificuldades para avançar pelo jogador, que prioriza uma transferência ao exterior - Rússia e Turquia aparecem como possíveis destinos. O alto salário também é um obstáculo.
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Cebolinha esteve perto de acertar com o Krasnodar, da Rússia, nesta janela, mas a negociação não se concretizou. No Brasil, diversos clubes chegaram a consultar o atleta, entre eles, Fluminense e Corinthians, mas recuaram diante dos valores envolvidos.

O Botafogo, por outro lado, ganhou espaço na folha salarial após as saídas realizadas nesta janela. A diretoria busca reforços de velocidade para os lados do campo e trabalha com outras opções além de Cebolinha.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de João Alexandre Borges.