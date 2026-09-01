Santi Rodríguez em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Santi Rodríguez em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 01/09/2026 14:51 | Atualizado 01/09/2026 14:52





O jogador acertará vínculo de quatro temporadas, com opção de renovação por mais um ano. O valor da transferência não foi divulgado. Com a mudança, Santi retorna à MLS, liga na qual já havia defendido o New York City FC antes de chegar ao futebol brasileiro.

Rio - Santi Rodríguez está de saída do Botafogo . Segundo informações do jornal uruguaio 'El País', o meia foi negociado com o Columbus Crew e viaja ainda nesta terça-feira (1º) para os Estados Unidos, onde assinará contrato com o novo clube.O jogador acertará vínculo de quatro temporadas, com opção de renovação por mais um ano. O valor da transferência não foi divulgado. Com a mudança, Santi retorna à MLS, liga na qual já havia defendido o New York City FC antes de chegar ao futebol brasileiro.

Contratado pelo Alvinegro no início de 2025 por 15 milhões de dólares (cerca de R$ 85,5 milhões na época), o meia encerra sua passagem pela equipe com 58 partidas. Ao todo, ele soma cinco gols, seis assistências e 2.703 minutos em campo.

A última atuação de Santiago Rodríguez pelo Glorioso aconteceu na derrota por 3 a 2 para o Athletico-PR, quando marcou dois gols. Aos 26 anos, ele deixa o clube carioca após cerca de um ano e meio e retorna aos Estados Unidos, onde disputou 144 jogos pelo New York City.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Gabriel Salotti