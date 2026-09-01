Luiz Henrique em ação pelo Zenit - Divulgação / Zenit

Luiz Henrique em ação pelo ZenitDivulgação / Zenit

Publicado 01/09/2026 14:56

Rio - Após mais uma proposta recusada , a Roma desistiu da contratação de Luiz Henrique. A equipe italiana sinalizou duas ofertas pelo atacante brasileiro de 25 anos, mas nenhuma encantou o clube russo. Sem acordo, eles já foram em busca de um novo nome para a posição, segundo a "ESPN".

A Giallorossi oficializou uma proposta de 33 milhões de euros (R$ 198,5 milhões) fixos e mais 5 milhões de euros (R$ 30 milhões), mas o Zenit recusou. Depois, aumentaram a oferta para 38 milhões de euros (R$ 227,8 milhões) fixos, com outros 5 milhões de euros (R$ 29,98 milhões) por bônus, mas não adiantou.

Com o fim da janela de transferências se aproximando, a Roma já busca um novo atacante. Os italianos foram atrás do alemão Jamie Leweling, do Stuttgart, da Alemanha. Na última temporada, o atacante de 25 anos participou de 50 jogos, anotou 11 gols e distribuiu 12 assistências.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique passou pelo Real Betis, da Espanha, antes de chegar ao Botafogo em 2024, quando viveu sua melhor temporada. Naquele ano, foi campeão do Brasileirão e da Libertadores, além de ter sido eleito o "Rei da América".

Aos 25 anos, o atacante está em sua terceira temporada pelo Zenit e tem contrato válido até 2029. Ele, que despertou o interesse de Botafogo e Flamengo, defende a seleção brasileira. Na Copa do Mundo de 2026, atuou em apenas uma partida, disputando o segundo tempo do empate com Marrocos.

*Reportagem de Marcus Vinicius Balbino sob supervisão de Rodrigo Souza