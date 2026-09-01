Luiz Henrique em ação pelo ZenitDivulgação / Zenit
Roma desiste da contratação de Luiz Henrique após negativa do Zenit
Clube italiano teve duas propostas pelo atacante de 25 anos recusadas pelo clube russo e já busca alternativas no mercado
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Botafogo acerta venda de Santi Rodríguez ao Columbus Crew, da MLS
Uruguaio, que deixa o Alvinegro após um ano e meio, viaja aos EUA e assinará contrato de quatro temporadas, com opção de renovação
Membros de organizada do Botafogo cobram jogadores em protesto no CT
Alvinegro vive situação delicada no Brasileirão com três derrotas seguidas; vantagem para a zona de rebaixamento é de cinco pontos
Botafogo não consegue Nathan Silva e tenta fechar com outro zagueiro
Diretoria do Glorioso vê clube mexicano segurar a negociação e tem prazo curto para conseguir nova contratação para o setor defensivo
Clube inglês acerta contratação de Igor Julio, antigo alvo do Botafogo
Zagueiro de 28 anos realizará exames médicos nesta terça-feira (1º) e vai firmar vínculo válido por três temporadas com a equipe inglesa
Gabriel Batista ganha sequência, mas disputa por vaga no gol continua
Warleson, que vinha sendo a principal opção na posição pelo Botafogo, acabou sofrendo um corte profundo no jogo contra o Cienciano
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