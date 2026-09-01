Lance do jogo entre Grêmio e Botafogo, em fevereiro de 2026Vítor Silva/Botafogo
CBF marca data de jogo atrasado do Brasileirão entre Botafogo e Grêmio
As duas equipes medirão forças pela 21ª rodada do campeonato; partida está marcada para acontecer no Estádio Nilton Santos
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