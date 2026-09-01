Lance do jogo entre Grêmio e Botafogo, em fevereiro de 2026 - Vítor Silva/Botafogo

Lance do jogo entre Grêmio e Botafogo, em fevereiro de 2026Vítor Silva/Botafogo

Publicado 01/09/2026 22:59 | Atualizado 01/09/2026 23:12

Rio - A CBF definiu a data da partida atrasada entre Botafogo e Grêmio, válida pela 21ª rodada do Brasileirão. As duas equipes vão medir forças no dia 16 de setembro (quarta-feira), a partir das 19h30, no Estádio Nilton Santos.

Os jogos da 21ª rodada do Brasileirão estavam previstos para acontecerem nos dias 29 e 30 de julho. Porém, quatro partidas foram adiadas por causa dos playoffs da Sul-Americana - uma delas foi justamente Botafogo x Grêmio, já que o Imortal disputou esta etapa da competição.

A nova data está num meio de semana reservado para competições da Conmebol. Como Botafogo e Grêmio já foram eliminados da Sul-Americana, a CBF marcou o jogo para o dia 16.

O Alvinegro soma 30 pontos e aparece na 12ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Tricolor Gaúcho tem 28 e ocupa a 15ª colocação.