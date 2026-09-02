Dínamo de Moscou chegou a compartilhar imagens da chegada de Matheus Martins à Rússia - Divulgação

Dínamo de Moscou chegou a compartilhar imagens da chegada de Matheus Martins à RússiaDivulgação

Publicado 02/09/2026 10:08

demonstrou descontentamento com a decisão do Dínamo de Moscou de



Na Rússia, ele passou por uma bateria de exames e até mesmo teve sua chegada confirmada pelo clube. Diante da situação, Matheus Martins também levantou suspeitas sobre o real motivo para a desistência da negociação, citando o caso de Gonzalo Plata, que também foi devolvido ao Flamengo. Matheus Martinsdo Dínamo de Moscou de cancelar a sua contratação . A principal questão foi a alegação dos russo de reprovação nos exames médicos, que o atacante do Botafogo fez questão de negar veementemente.Na Rússia, ele passou por uma bateria de exames e até mesmo teve sua chegada confirmada pelo clube. Diante da situação, Matheus Martins tambémda negociação, citando o caso de Gonzalo Plata, que também foi devolvido ao Flamengo.

"Foi com muita surpresa que recebi a notícia da minha reprovação nos exames médicos no Dínamo. Cheguei à Rússia há alguns dias, realizei diversos testes de forma integral, sem nenhuma intercorrência. Nesta temporada, entre em campo 38 vezes, tendo feito o meu último jogo há menos de 10 dias", disse o atacante do Botafogo em nota divulgada por sua assessoria de imprensa:



"Quero deixar claro que discordo completamente da decisão médica do clube russo, que, coincidentemente, adotou a mesma postura com um outro jogador que chegou aqui junto comigo. Sigo minha carreira como sempre fiz: com dedicação e buscando sempre a minha melhor versão", completou.



O que disse o Dínamo de Moscou



afirmou que " interesses de longo prazo" motivaram a desistência.

Também em nota oficial nesta quarta-feira (2), o clube russo alegou "uma série de razões" , sem citar os exames médicos, para não concretizar a compra do jogador do Botafogo e também de Gonzalo Plata. E ainda

Matheus Martins volta ao Botafogo



Com a negociação frustrada, o jogador vai se reapresentar ao Glorioso ainda nesta semana. Ele ainda está na Rússia e compartilhou um vídeo na esteira da academia do hotel onde está hospedado.



A diretoria do Botafogo ainda avalia o que fazer, mas a tendência é que Matheus Martins seja reintegrado, já que a maioria dos países do exterior já fecharam a janela de transferências. A SAF ainda deixa de ganhar 7 milhões de euros (R$ 42 milhões) e estuda uma forma de processar o Dínamo de Moscou para pedir reparação financeira.