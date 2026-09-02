Ythallo em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo
Botafogo oficializa saída de zagueiro para clube português
Defensor, de 22 anos, havia sido contratado no início deste ano, mas não se firmou; agora, deixa o Glorioso rumo ao futebol europeu
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Matheus Martins 'discorda completamente' de decisão de clube russo
Atacante do Botafogo cita partidas jogadas na temporada de 2026 e desempenho em exames para negar ter algum problema físico
CBF marca data de jogo atrasado do Brasileirão entre Botafogo e Grêmio
As duas equipes medirão forças pela 21ª rodada do campeonato; partida está marcada para acontecer no Estádio Nilton Santos
Matheus Martins é reprovado em exames e retorna ao Botafogo
Atacante de 23 anos estava acertado com clube russo por 7 milhões de euros
Torcedores do Botafogo se animam com sondagem por Everton Cebolinha
Atacante, de 30 anos, foi liberado pelo Flamengo para procurar um novo clube e recebeu contato do Botafogo, que busca um ponta
Botafogo consulta Everton Cebolinha e busca reforços para o ataque
Alvinegro analisa situação do atleta do Flamengo, mas enfrenta concorrência do exterior; o jogador tem altos vencimentos
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