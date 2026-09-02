Ythallo em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Ythallo em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 02/09/2026 13:39

Rio - Com Arthur Chaves "engatilhado" , o Botafogo oficializou a venda do zagueiro Ythallo para o Santa Clara, de Portugal, nesta quarta-feira (2). Após curta passagem, o defensor de 22 anos acertou a rescisão do seu contrato e deixa o Glorioso sem custos. O vínculo com o novo clube durará até junho de 2029.

"Estou muito feliz por chegar ao Santa Clara, é um passo muito importante na minha carreira e venho com muita vontade de ajudar este grupo a conquistar os objetivos. Quero agradecer a confiança da administração, equipe técnica e colegas. Espero poder retribuir essa confiança dentro de campo" afirmou o zagueiro, na chegada ao time português.

Ythallo havia sido contratado em janeiro deste ano, também sem custos. Na época jogador do Toronto FC II, do Canadá, ele foi monitorado pelo scout do clube carioca e aprovado pelo então treinador Davide Ancelotti, que deixou o cargo poucos dias depois.

No entanto, a passagem pelo Alvinegro ficou abaixo das expectativas. Em nove meses, o jogador atuou em apenas sete partidas e deu uma assistência.

A rescisão do contrato de Ythallo partiu de um acordo amigável entre as partes, em processo semelhante aos de Neto, Bastos, Joaquín Correa e Caio Roque, que também deixaram o Botafogo nesta janela.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Gabriel Salotti