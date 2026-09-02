Matheus Martins e Gonzalo Plata foram à Rússia para acertar com o Dínamos de Moscou, que desistiu da negociação - Divulgação / Dínamo de Moscou

Matheus Martins e Gonzalo Plata foram à Rússia para acertar com o Dínamos de Moscou, que desistiu da negociaçãoDivulgação / Dínamo de Moscou

Publicado 02/09/2026 09:35 | Atualizado 02/09/2026 09:58

não detalhou os motivos da polêmica decisão, nem citou as reprovações dos dois jogadores nos exames médicos, motivo de contestação dos cariocas.



"Por uma série de razões, o Dínamo de Moscou decidiu, levando em consideração os interesses de longo prazo do clube, não concretizar as transferências desses jogadores. De acordo com os entendimentos firmados entre os clubes brasileiros e o Dínamo, Plata e Martins retornarão ao Brasil para se reapresentar às suas respectivas equipes", diz parte da nota dos russos.

O Dínamo de Moscou publicou nota oficial para confirmar que não concretizou as negociações com Gonzalo Plata, do Flamengo , e Matheus Martins, do Botafogo por "interesses a longo prazo". O clube russo, entretanto,, nem citou as reprovações dos dois jogadores nos exames médicos, motivo de contestação dos cariocas."Por uma série de razões, o Dínamo de Moscou decidiu, levando em consideração os interesses de longo prazo do clube, não concretizar as transferências desses jogadores. De acordo com os entendimentos firmados entre os clubes brasileiros e o Dínamo, Plata e Martins retornarão ao Brasil para se reapresentar às suas respectivas equipes", diz parte da nota dos russos.

Quanto Flamengo e Botafogo deixam de receber?



O cancelamento das duas negociações frusta os planos financeiros de Flamengo e Botafogo, que contavam com o dinheiro das vendas para o fluxo de caixa nestes últimos meses do ano. Em comunicados na terça-feira (2), os dois clubes citaram que os russos alegaram reprovação nos exames médicos para não concretizar as duas compras.

Rubro-Negro iria receber 10 milhões de euros (cerca de R$ 60,1 milhões) à vista, enquanto o Glorioso teria direito a 7 milhões de euros (R$ 42 milhões).

Inclusive, estudam formas de processar o Dínamo de Moscou para pedir reparação financeira , já que se sentem prejudicados. Oà vista, enquanto

A nota oficial do Dínamo de Moscou

"No domingo, 30 de agosto, os jogadores de futebol Gonzalo Plata e Matheus Martins, com a autorização de seus clubes, Flamengo e Botafogo, respectivamente, chegaram a Moscou para a etapa final das negociações e para realizar outros procedimentos relacionados a uma possível transferência.

No entanto, por uma série de razões, o Dínamo de Moscou decidiu, levando em consideração os interesses de longo prazo do clube, não concretizar as transferências desses jogadores. De acordo com os entendimentos firmados entre os clubes brasileiros e o Dínamo, Plata e Martins retornarão ao Brasil para se reapresentar às suas respectivas equipes.



O Dínamo continua trabalhando ativamente no mercado de transferências com o objetivo de reforçar o elenco durante a atual janela de transferências".