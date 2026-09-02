Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo
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Como chega o Flamengo
O técnico pode fazer algumas alterações em relação à escalação para o clássico. Varela tem chance de entrar no lugar de Emerson Royal. No ataque, Luiz Araújo deve abrir espaço para Carrascal ou Lucas Paquetá. Bruno Henrique, que estava suspenso, estará à disposição.
Como chega o Mirassol
Rafael Guanaes terá de mexer na equipe, já que Neto Moura precisará cumprir suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo. Japa é o favorito para herdar a vaga.
Ficha técnica
Data e hora: 02/09/2026, às 19h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Michael Stanislau e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
FLAMENGO: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Lucas Paquetá), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Japa, Gustavo Cazonatti, Denilson e Eduardo; Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
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