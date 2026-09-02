Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
Com o objetivo de encostar na briga pela liderança, o Flamengo receberá o Mirassol nesta quarta-feira (2). A bola vai rolar às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo adiado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o segundo colocado na tabela, com 48 pontos. Quem está na ponta é o Palmeiras, que tem 52.
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Onde assistir? 

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Flamengo

Depois de uma dura derrota para o Cruzeiro por 2 a 1, com direito a gol no lance final, o time de Leonardo Jardim se recuperou e superou o Botafogo por 3 a 0, no domingo (30). Os jogadores esperam manter o momento para conquistar mais uma vitória.

O técnico pode fazer algumas alterações em relação à escalação para o clássico. Varela tem chance de entrar no lugar de Emerson Royal. No ataque, Luiz Araújo deve abrir espaço para Carrascal ou Lucas Paquetá. Bruno Henrique, que estava suspenso, estará à disposição.

Como chega o Mirassol

O Leão Caipira vive fase oposta ao Rubro-Negro e não ganha há oito jogos. O último triunfo foi antes da pausa para a Copa do Mundo, sobre o Remo, no dia 29 de julho. Desde então, foram cinco empates e três derrotas.

Rafael Guanaes terá de mexer na equipe, já que Neto Moura precisará cumprir suspensão automática devido ao terceiro cartão amarelo. Japa é o favorito para herdar a vaga.

Ficha técnica

Flamengo x Mirassol

Data e hora: 02/09/2026, às 19h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Michael Stanislau e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

FLAMENGO: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal (Lucas Paquetá), Samuel Lino e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Japa, Gustavo Cazonatti, Denilson e Eduardo; Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.