Abel Braga não escondeu a emoção ao ganhar uma estátua no Beira-Rio - Divulgação / SC Internacional

Abel Braga não escondeu a emoção ao ganhar uma estátua no Beira-RioDivulgação / SC Internacional

Publicado 02/09/2026 08:07 | Atualizado 02/09/2026 08:11

“Quero agradecer a todos. Sem dúvida nenhuma, o Inter é a maior prova de amor no futebol que a vida me proporcionou. Obrigado, Inter, por me deixar fazer parte dessa história. E obrigado por me deixar, a partir de hoje e para sempre, morar aqui, no Beira-Rio”, complementou.Confeccionada em bronze, a obra registra a comemoração do comandante após o gol marcado por Adriano Gabiru na vitória por 1 a 0 sobre o Barcelona, na decisão do Mundial de Clubes de 2006. A escultura tem 1,90 m, sem a base de concreto, e pesa 200 kg.