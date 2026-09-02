Abel Braga não escondeu a emoção ao ganhar uma estátua no Beira-RioDivulgação / SC Internacional

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Theo Faria
Um dos maiores ídolos da história do Internacional, Abel Braga ganhou uma estátua no Beira-Rio na última terça-feira (1º), dia em que completou 74 anos. O técnico esteve à frente do Colorado nas conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2006. A homenagem contou com a presença de familiares, jogadores, ex-companheiros, dirigentes e torcedores.

“A emoção de ser eternizado é indescritível. Essa estátua não é só minha. Ela é de cada atleta que jogou comigo, de cada pessoa que fez esse clube pulsar. E é de vocês, torcida colorada. Quando eu não estiver aqui, e estiver ao lado do meu amigo Fernandão e do meu filho João, espero que as crianças passem, olhem e saibam que fui um homem que amou o Inter como poucos amaram”, declarou o treinador.
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“Quero agradecer a todos. Sem dúvida nenhuma, o Inter é a maior prova de amor no futebol que a vida me proporcionou. Obrigado, Inter, por me deixar fazer parte dessa história. E obrigado por me deixar, a partir de hoje e para sempre, morar aqui, no Beira-Rio”, complementou.

Confeccionada em bronze, a obra registra a comemoração do comandante após o gol marcado por Adriano Gabiru na vitória por 1 a 0 sobre o Barcelona, na decisão do Mundial de Clubes de 2006. A escultura tem 1,90 m, sem a base de concreto, e pesa 200 kg.

Veja o momento da inauguração no Beira-Rio