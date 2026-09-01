Gabriel Jesus já foi anunciado como reforço do Barcelona - Divulgação / X @FCBarcelona

Gabriel Jesus já foi anunciado como reforço do BarcelonaDivulgação / X @FCBarcelona

Publicado 01/09/2026 21:33

Espanha - Neymar mandou uma mensagem para Gabriel Jesus, novo reforço do Barcelona. O clube catalão oficializou a contratação do atacante ex-Arsenal nesta terça-feira (1º)

"Boa sorte, mlkinho (molequinho)", escreveu Neymar, que tem passagem pelo Barcelona.

Publicação de Neymar no story do Instagram Reprodução / Instagram @neymarjr

Gabriel Jesus estava no Arsenal e chega para reforçar o ataque do time catalão. O acordo entre os clubes foi fechado por cerca de 10 milhões de euros (R$ 60,1 milhões), com possibilidade de acréscimo no valor por metas estabelecidas. O contrato é válido até 30 de junho de 2029.

O atacante chegou à Espanha na segunda-feira (31). Ele, inclusive, foi ao Camp Nou e assistiu à vitória do Barcelona sobre o Rayo Vallecano por 5 a 2