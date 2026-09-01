Gabriel Jesus já foi anunciado como reforço do BarcelonaDivulgação / X @FCBarcelona
Reforço do Barcelona, Gabriel Jesus recebe mensagem de Neymar
Clube catalão chegou a um acordo com o Arsenal e oficializou a contratação do atacante brasileiro nesta terça-feira (1º)
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Manchester City anuncia a contratação de Enzo Fernández
Os Citizens acertaram pagar 125 milhões de libras (R$ 871,8 milhões) ao Chelsea pelo volante, que troca de clube na Inglaterra
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A dupla foi à Rússia para assinar com o Dínamo de Moscou, que alegou que os dois atacantes foram reprovados nos exames médicos
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Ray Breno, de 22 anos, tem multa rescisória fixada em 40 milhões de euros (cerca de R$ 239 milhões); jovem soma dez partidas na temporada
Stephen Curry manifesta desejo de aposentar no Golden State Warriors
Astro da NBA tem contrato até junho de 2027 e não garantiu que irá renovar, indicando que a temporada 2026/27 pode ser a sua última
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Clube argentino terá que pagar multa de R$ 515 mil e promover campanha após torcedores insultarem o goleiro do Corinthians
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